TCL mang TV công nghệ RGB và SQD-Mini LED về Việt Nam

TCL bắt đầu bán TV công nghệ SQD-Mini LED với giá cao nhất 150 triệu đồng trong khi định vị RGB ở phân khúc tầm trung.

Đầu năm 2026, TV RGB là một trong những công nghệ được nhắc nhiều nhất tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES khi có sự tham gia của hầu hết ông lớn trong lĩnh vực.

Đây được coi là bước tiến mới nhất của trong ngành công nghệ hiển thị, với việc thay thế hệ thống đèn nền trắng truyền thống bằng cụm bóng LED gồm ba màu cơ bản đỏ, xanh lá và xanh dương (RGB). Thay vì đi qua các lớp lọc màu gây suy hao ánh sáng, việc sử dụng trực tiếp nguồn sáng RGB giúp TV đạt được độ thuần khiết màu sắc tốt hơn.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của các hãng TV lại khác biệt. Samsung, Sony chọn sử dụng Micro RGB với các điểm ảnh tự phát sáng (tương tự TV Micro LED) với giá rất cao, tới hàng chục nghìn USD. Hãng Hàn Quốc cũng định vị TV Micro RGB của mình cao hơn các dòng OLED và Neo QLED trước đó. Trong khi đó, TCL hay LG chọn tích hợp công nghệ RGB vào TV sử dụng đèn nền Mini LED. Điều này giúp hạ giá thành, tiếp cận nhiều người dùng hơn và duy trì chiến lược của từng hãng khi OLED vẫn cao cấp nhất đối với LG, còn Mini LED vẫn là trọng tâm phát triển của TCL.

TCL giới thiệu TV RGB sử dụng chip phát sáng có ba màu sắc riêng biệt thay vì một màu như thông thường. Ảnh: Tuấn Hưng

TCL là hãng đầu tiên đưa TV RGB dùng đèn nền về Việt Nam với dòng RM7L. Sản phẩm có hai lựa chọn kích thước 65 và 75 inch với giá 35,5 triệu và 44,7 triệu đồng tương ứng, ngang một số dòng Samsung Neo QLED phổ thông. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ RGB cho độ phủ màu 100% BT.2020, thiết bị còn các điểm mạnh khác như tần số quét 144 Hz (đẩy lên 288 Hz ở chế độ game).

RM7L vẫn dùng công nghệ đèn nền nhưng là Mini LED với 1.344 vùng làm mờ cục bộ trên bản 65 inch và 1.800 vùng trên bản 75 inch giúp kiểm soát màu đen sâu hơn, tương phản tốt hơn. Tuy nhiên, độ sáng tối đa của dòng này chỉ là 2.000 nit, thấp hơn so với các dòng Mini LED cao cấp khác của TCL.

SQD-Mini LED là dòng TV cao cấp nhất của TCL bán tại Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong năm 2026, TCL vẫn tiếp tục phát triển Mini LED ở phân khúc cao cấp với giải pháp mới SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED). Đây là công nghệ hiển thị độc quyền của TCL, kết hợp giữa các bóng Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử thế hệ mới. Tấm nền mới thay đổi cấu trúc tinh thể của hạt Quantum Dot, cho phép chịu nhiệt độ cao hơn để đẩy độ sáng đạt mức kỷ lục (từ 5.000 đến 10.000 nit) mà không làm biến đổi màu sắc. TV SQD cho hình ảnh HDR rất rực rỡ, độ tương phản sâu tiệm cận OLED nhưng có ưu thế về độ sáng và độ bền màu theo thời gian.

Tại Việt Nam, dòng cao nhất mà hãng mang về là C8L (gần giống mã QM8L tại Mỹ) trong khi trên toàn cầu là X11L. Tuy nhiên, C8L vẫn có những thông số tốt hàng đầu ở thị trường trong nước như độ sáng 6.000 nit, số vùng làm mờ cục bộ 4.032 trên phiên bản 98 inch cho khả năng màu đen sâu tiệm gần bằng OLED nhưng độ sáng cao hơn.

C8L sẽ là dòng chủ lực của TCL, cân bằng giữa chất lượng và giá bán, nhiều lựa chọn kích thước gồm 55, 65, 75, 85 và 98 inch với giá 37,5-150 triệu đồng.

Dòng TV Fashion QD-Mini LED A400 có mức giá tốt so với trang bị tấm nền. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài hai dòng sử dụng công nghệ mới, TCL cũng "tuyên chiến" với Samsung, LG ở phân khúc Lifestyle (sử dụng như đồ trang trí trong nhà). Dòng Fashion QD-Mini LED A400 có thiết kế kiểu khung tranh nghệ thuật và lớp phủ chống chói NxtVision.

Xét về công nghệ tấm nền, A400 dùng QD-Mini LED, cao hơn đối thủ Samsung dùng LED thường và thấp hơn so với LG Object dùng OLED, nhưng có giá bán thấp hơn cả hai hãng Hàn Quốc. Phiên bản 32 inch được bán từ 7,5 triệu trong khi cỡ 75 inch lớn nhất là 37,5 triệu đồng.

Tại sự kiện ra mắt cuối tuần qua ở TP HCM, TCL chủ yếu nhấn mạnh vào hai dòng Fashion QD-Mini LED A400 và SQD-Mini LED, cho thấy định hướng của công ty vẫn là TV Mini LED. Dòng RM7L giúp hãng Trung Quốc không bỏ lỡ xu hướng công nghệ RGB cũng như thể hiện rõ chiến lược phổ cập hóa dòng tấm nền mới này.

Tuấn Hưng