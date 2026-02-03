TCL hợp tác Vietnam Airlines triển khai ưu đãi dịp Tết 2026

TCL và Vietnam Airlines triển khai chiến dịch Tết, tặng sản phẩm TV hơn 110 triệu đồng, vé bay hạng thương gia 60.000 dặm cho người mua sản phẩm.

Chiến dịch được triển khai đến 28/2. Người dùng mua các sản phẩm TV, máy lạnh và máy giặt TCL có cơ hội nhận quà và ưu đãi gắn với chương trình Lotusmiles. Trong đó, giải đặc biệt là TV C8K QD-Mini LED 98 inch trị giá 117 triệu đồng. Giải nhì là cặp vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia, tương đương 60.000 dặm thưởng. Giải ba là vé khứ hồi hạng Phổ thông, tương đương 30.000 dặm thưởng.

Theo đại diện doanh nghiệp, các ưu đãi được thiết kế nhằm thu hút nhóm khách hàng quan tâm đồng thời đến công nghệ tiêu dùng và du lịch. Hợp tác cũng mở rộng cách tiếp cận khách hàng theo hướng gắn kết trải nghiệm di chuyển với sinh hoạt tại gia, vốn là hai nhu cầu lớn trong dịp Tết. Vietnam Airlines duy trì vai trò hãng hàng không phục vụ các hành trình đoàn viên của người dân. Ở chiều ngược lại, TCL tập trung vào nhóm sản phẩm công nghệ gia dụng và TV cỡ lớn, phục vụ nhu cầu giải trí và sinh hoạt sau kỳ di chuyển.

Người dùng giải trí với sản phẩm TCL. Ảnh: TCL

Theo TCL, chiến dịch tập trung vào dòng QD-Mini LED và QLED TV kích thước từ 55 inch đến 98 inch, dòng cực lớn 115 inch, phù hợp cho nhiều không gian gia đình. Các sản phẩm được định vị là trung tâm giải trí tại gia, phục vụ nhu cầu xem truyền hình, chương trình nghệ thuật, thể thao và nội dung số trong dịp lễ.

Trong danh mục được giới thiệu, TV C8K QD-Mini LED C8K được giới thiệu là sản phẩm trang bị những công nghệ tốt nhất. Sản phẩm có thiết kế không viền Zero Border, độ sáng tối đa 5.000 nits và hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen. Thương hiệu định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp, hướng đến người dùng có nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí.

Bên cạnh TV, hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh của TCL - gồm máy lạnh FreshIN, BreezeIN và các dòng máy giặt thông minh Max Aura, Care Aura - cũng được đưa vào chương trình ưu đãi. Các sản phẩm này tập trung vào yếu tố tự động hóa, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ sinh hoạt gia đình trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

TV TCL QD-Mini LED C8K. Ảnh: TCL

TCL là thương hiệu công nghệ có mặt hơn 160 quốc gia toàn cầu. Đơn vị có thế mạnh ở mảng TV màn hình lớn với công nghệ QD-miniLED và QLED. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn gần 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 43,4 tỷ USD). Tại Việt Nam, tập đoàn này hiện có 4 cơ sở sản xuất ở tỉnh Bình Dương (cũ) và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 310 triệu USD. Họ dự kiến tăng vốn đầu tư lên 590 triệu USD vào 2027.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines hiện có mạng lưới đường bay phủ đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong năm 2025, đơn vị khai thác hơn 156.000 chuyến bay, gần 26 triệu hành khách. Tính đến cuối 2025, đơn vị vận hành 102 tàu bay. Trong đó, đội bay thân rộng có 31 tàu, gồm 14 chiếc A350-900 và 17 chiếc Boeing 787. Đội tàu bay thân hẹp có 65 chiếc A321 và A320. Ngoài ra, hãng này còn có 6 chiếc ATR-72.

TCL cho rằng việc kết hợp ưu đãi hàng không với sản phẩm điện tử gia dụng thể hiện xu hướng hợp tác chéo giữa các doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau, nhằm mở rộng điểm chạm với khách hàng. Với TCL, đây là cơ hội tiếp cận nhóm người dùng gia đình có nhu cầu nâng cấp không gian sống. Với Vietnam Airlines, chương trình góp phần tăng mức độ gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái Lotusmiles ngoài hoạt động bay.

Hoài Phương