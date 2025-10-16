TCBS sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 25% sau khi niêm yết

TCBS, công ty chứng khoán thuộc Techcombank, sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25% sau khi niêm yết.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2024. Doanh nghiệp này sẽ trả theo hai hình thức, với 5% bằng tiền mặt và 20% là cổ phiếu. Thời gian dự kiến trước 30/6/2026.

Về phương án tiền mặt, với 2,31 tỷ cổ phiếu lưu hành, công ty dự chi khoảng 1.155 tỷ đồng trả cho cổ đông. Ngoài ra, TCBS phát hành thêm 462 triệu cổ phiếu trả số cổ tức còn lại, tương đương nhà đầu tư nắm 100 cổ phiếu nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

TCBS là công ty con thuộc ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), có vốn điều lệ đứng đầu ngành chứng khoán, lãi lớn nhất trong nhiều quý trở lại đây.

Đơn vị này thu về 2.025 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay là hơn 41.713 tỷ đồng, cao nhất trong ngành, tăng 64% từ đầu năm. Tổng tài sản đạt 81.773 tỷ.

Đầu tháng 10, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo cổ phiếu TCX của TCBS bắt đầu được giao dịch từ ngày 21/10. Giá tham chiếu 46.800 đồng mỗi cổ phiếu, với biên độ giao dịch trong phiên đầu tiên là 20%. Như vậy, doanh nghiệp này được định giá hơn 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ USD.

Cùng với TCBS, năm nay nhiều "ông lớn" trong ngành cũng niêm yết như Chứng khoán VPBank (VPBankS) hay Chứng khoán VPS. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường VPBankS, nhận định câu chuyện bán vốn và niêm yết doanh nghiệp nhà nước từng tạo ra nhịp tăng trưởng tốt cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2016-2017. Do đó, làn sóng niêm yết những tháng cuối năm nay và đầu năm sau được kỳ vọng góp phần tái lập kịch bản này.

Trọng Hiếu