TBS Land tổ chức lễ mở bán Green Skyline

Green Skyline được mở bán khi hạ tầng khu Đông Bắc TP HCM tăng tốc hoàn thiện, dự án đã hiện hữu, tiến độ đạt khoảng 90% và dự kiến bàn giao từ quý IV/2026.

Sự kiện mở bán được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng, ngày 31/1 với chủ đề "Trở về dưới chân trời xanh", mang thông điệp về điểm chạm an cư, nơi con người tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và không gian sống xanh, tiện nghi, yên tĩnh. Sự kiện thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ưu tiên các sản phẩm đã hiện hữu, pháp lý rõ ràng, có giá trị tích lũy dài hạn.

Không gian tư vấn và đăng ký sản phẩm trong ngày mở bán Green Skyline. Ảnh: TBS Land

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng được tư vấn trực tiếp về sản phẩm, chính sách bán hàng và các phương án tài chính phù hợp với từng nhu cầu. Chủ đầu tư áp dụng nhiều lựa chọn thanh toán linh hoạt, gồm ưu đãi 2% cho khách hàng đặt mua sớm, chiết khấu 2,5% đối với giao dịch mua sỉ và mức chiết khấu cao nhất lên đến 11% cho phương thức thanh toán nhanh. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ gói tài chính với lãi suất 0% trong 18 tháng, góp phần giảm áp lực dòng tiền và rút ngắn thời gian chờ nhận bàn giao, dự kiến từ quý IV/2026. Các chính sách bán hàng, ưu đãi và quà tặng được công bố tại sự kiện giúp tăng mức độ quan tâm đối với Green Skyline.

Đợt mở bán đầu tiên của Green Skyline ghi nhận hơn 500 căn hộ được khách hàng lựa chọn. Kết quả này cộng hưởng của nhiều yếu tố như: sản phẩm đã hiện hữu, tiến độ có thể kiểm chứng, pháp lý rõ ràng và phương án tài chính phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc mở bán khi công trình đã gần hoàn thiện thể hiện định hướng phát triển thận trọng và minh bạch. Green Skyline được triển khai theo chiến lược "xây gần xong mới bán", giúp người mua trực tiếp kiểm chứng tiến độ, chất lượng xây dựng và hình dung rõ không gian sống tương lai. Dự án đồng thời mở ra cơ hội đầu tư dài hạn dựa trên những giá trị bền vững, tài sản tích lũy an toàn, có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian nhờ vị trí, chất lượng xây dựng cùng hệ sinh thái tiện nghi đã hiện hữu.

Phối cảnh dự án Green Skyline. Ảnh: TBS Land

Green Skyline là dự án căn hộ do TBS Land, thành viên TBS Group phát triển, tọa lạc tại Đông Bắc TP HCM. Dự án giáp ba mặt tiền đường lớn quốc lộ 1K - GS1 - GS5, đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An, liền kề Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức và nằm trong khu dân cư đã hình thành với mật độ thương mại cao. Chủ đầu tư đánh giá, các yếu tố trên là lợi thế hiếm trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, tạo nền tảng cho khả năng kết nối, khai thác và gia tăng giá trị lâu dài.

Tại lễ mở bán, khách hàng được quan sát, kiểm chứng khối công trình của Green Skyline đã hoàn thiện khoảng 90%, dự kiến bàn giao trong năm 2026. Việc đưa sản phẩm ra thị trường khi đã bước qua giai đoạn ý tưởng giúp người mua đánh giá trực tiếp chất lượng thi công, yếu tố ngày càng được ưu tiên trong giai đoạn thị trường sàng lọc.

Dự án được phát triển theo định hướng "City Resort" - Khu nghỉ dưỡng thành phố, với mật độ xây dựng khoảng 36%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh và hệ tiện ích nội khu gồm 32 hạng mục, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, kết nối cộng đồng. Để xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện, TBS Land tiến hành ký kết với các đối tác chiến lược. Điển hình như hợp tác với đơn vị vận hành bất động sản quốc tế Savills, nhằm tăng hiệu quả khai thác dịch vụ, thương mại và vận hành chuẩn quốc tế. Đơn vị còn hợp tác chiến lược với Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe, tiện nghi trong dài hạn.

Dự án đang dần hoàn thiện. Ảnh: TBS Land

Về tiêu chuẩn bàn giao, Green Skyline lựa chọn thiết bị và vật liệu đến từ các thương hiệu quốc tế như Hafele, Kohler, Panasonic. Việc đầu tư vào chất lượng hoàn thiện được kỳ vọng giúp căn hộ duy trì giá trị sử dụng ổn định, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng ở thực và nhà đầu tư.

Nhân dịp mở bán chủ đầu tư tri ân khách hàng và hệ thống đại lý đã đồng hành trong thời gian qua. Ảnh: TBS Land

Phát biểu tại lễ mở bán, đại diện TBS Land cho biết thị trường hiện đặt yêu cầu cao về tính minh bạch và giá trị thực. Theo đó, dự án được phát triển dựa trên cam kết rõ ràng về tiến độ thi công, tiêu chuẩn xây dựng và định hướng vận hành dài hạn, nhằm tạo cơ sở cho nhu cầu an cư ổn định, tích lũy tài sản theo thời gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc TP HCM đang dần hình thành vai trò là cực tăng trưởng mới, với sự hiện diện của các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI và hệ sinh thái sản xuất - logistics. Diễn biến này kéo theo nhu cầu rõ rệt về nhà ở cho lực lượng chuyên gia, quản lý, những nhóm cư dân ưu tiên môi trường sống an ninh, tiện nghi, kết nối thuận lợi. Song song đó, các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến vành đai 3 TP HCM trong tương lai, được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên trục quốc lộ 1K, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ gia tăng giá trị cho các dự án có vị trí chiến lược như Green Skyline.

Hoàng Đan