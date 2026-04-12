TBS Group và Lefaso tiếp đoàn công tác Bộ Công Thương

TBS Group phối hợp Lefaso cùng đoàn Bộ Công Thương thảo luận chiến lược phát triển ngành thời trang quốc gia qua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Buổi làm việc diễn ra ngày 10/4, với sự tham gia của đoàn công tác Bộ Công thương, do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài dẫn đầu, cùng đại diện các cục chuyên môn, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) và TBS Group. Nội dung trao đổi xoay quanh năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và giải pháp nâng cao tính tự chủ của ngành da giày - túi xách trong bối cảnh hội nhập.

Tại buổi làm việc, đại diện TBS Group trình bày định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành. Trong đó, sản xuất công nghiệp da giày - túi xách là trụ cột. Doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từng bước chuyển sang mô hình "nhà máy thông minh". Các giải pháp số hóa được triển khai trong quản trị, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng, nhằm tối ưu hiệu suất, giảm lãng phí và nâng cao tính minh bạch.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài (phải) trao đổi cùng đại diện doanh nghiệp tại buổi làm việc. Ảnh: TBS Group

Đại diện Lefaso và doanh nghiệp cũng nêu thực trạng ngành sản xuất thời trang trong nước còn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và khiến doanh nghiệp dễ bị tác động trước biến động thị trường quốc tế.

Từ đó, các bên thống nhất cần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu và hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước. Một trong những đề xuất được đưa ra là xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp ngành thời trang, nhằm kết nối cung - cầu, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị sản xuất.

Bà Dương Thị Kiều Phương (giữa), Phó chủ tịch Hiệp hội Lefaso và Tổng giám đốc ngành Logistics, phát biểu tại buổi làm việc ngày 10/4. Ảnh: TBS Group

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao định hướng đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn cung nội địa của doanh nghiệp. Theo ông, đây là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển dịch của ngành sản xuất toàn cầu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thời trang Việt Nam.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục đồng hành doanh nghiệp trong việc hoàn thiện cơ chế, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện để các mô hình đổi mới sáng tạo phát huy hiệu quả. Buổi làm việc cũng được xem là dịp tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội ngành và doanh nghiệp. Qua đó, các bên hướng tới mục tiêu phát triển ngành da giày – túi xách theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đan Minh