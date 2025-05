Taylor Swift xuất hiện sau thời gian 'ở ẩn'

MỹTaylor Swift gây chú ý khi đi ăn cùng người yêu - cầu thủ Travis Kelce - và gia đình anh dịp Ngày của Mẹ, sau hai tháng sống ẩn.

Theo Page Six ngày 11/5, một tài khoản TikTok thu hút nhiều quan tâm khi đăng ảnh ca sĩ đi cùng mẹ và vợ chồng anh cả của Travis Kelce, tại nhà hàng Talula’s Garden, bang Philadelphia. Hiện bài đăng đạt hơn 200.000 lượt xem. Nhiều fan bày tỏ vui mừng khi gặp lại nghệ sĩ vì không có thông tin về cô suốt nhiều tháng qua.

Taylor Swift diện đầm maxi của nhà mốt Christy Dawn, Travis mặc áo sơ mi trơn trong buổi hẹn hò hôm chủ nhật tuần trước. Ảnh: TikTok/ @_theblackdogstan

Từ sau trận chung kết Super Bowl tháng 2, Taylor Swift hạn chế lộ diện, không tham gia các sự kiện cùng bạn trai hay một mình. Lần gần nhất người hâm mộ thấy ca sĩ là khi cô đi ăn tối cùng bạn trai ở New York hôm 14/3. Do ít xuất hiện cùng nhau, cả hai vướng tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên cuối tháng 4, nguồn tin của Page Six cho biết tình cảm của họ tốt đẹp. "Hai người vẫn rất yêu nhau, thích dành thời gian cho bạn bè với người yêu trong thời gian nghỉ ngơi. Họ không gặp rắc rối nào cả", người này nói thêm.

Nguồn tin khác cho biết việc Taylor Swift và Travis Kelce "ẩn mình khỏi ánh đèn sân khấu" là quyết định có chủ đích. Cặp sao đang tận hưởng "khoảng lặng yên bình" để hồi sức sau thời gian dài làm tâm điểm của truyền thông, cảm nhận cuộc sống bình thường. Cả hai được cho là đi du lịch đến những địa điểm vắng người, bí mật hẹn hò tại các nhà hàng.

"Họ dành phần lớn thời gian ở nhà thư giãn. Dù nổi tiếng, hai người giống bao đôi tình nhân khác. Họ thích nằm ôm nhau trên ghế sofa xem phim, chơi boardgame, quây quần bên gia đình, cùng nấu ăn hay chỉ đi chơi cùng nhau", người này nói.

Taylor Swift và bạn trai tại New York hôm 14/3. Ảnh: GC Images

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour. Doanh thu của tour diễn giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes. Tháng 3, cô đứng đầu bảng xếp hạng 100 nữ ca sĩ của thế kỷ 21 do Billboard bình chọn, là giọng ca thành công nhất về mặt thương mại 25 năm qua.

Travis Kelce, 36 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia). Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022. Anh và Swift bắt đầu hẹn hò vào tháng 9/2023. Kể từ đó, ca sĩ thường đến xem bạn trai thi đấu trực tiếp. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của anh trị giá 90 triệu USD.

Chuyện tình của họ bắt đầu khi Kelce thu hút chú ý của ca sĩ tại concert The Eras Tour hồi tháng 7/2023 chặng Kansas, Mỹ. Họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm. Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm mỗi khi tham dự các sự kiện của nhau. Suốt mùa NFL 2024, Taylor Swift liên tục đi xem bạn trai thi đấu. Travis Kelce cũng xuất hiện trong nhiều buổi hòa nhạc của Taylor Swift, từng cùng cô lên sân khấu.

Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour Travis Kelce diễn cảnh bế Taylor Swift trên sân khấu "The Eras Tour" chặng London hồi tháng 6/2024. Video: X/The Eras Tour UK & Ireland

Phương Thảo (theo Page Six)