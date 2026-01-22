Taylor Swift vào Đại lộ Danh vọng Nhạc sĩ

Taylor Swift, 37 tuổi, trở thành nghệ sĩ nữ trẻ nhất được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Nhạc sĩ vì sáng tác nhiều bản hit.

Ngày 21/1, tổ chức Đại lộ Danh vọng Nhạc sĩ công bố Taylor Swift vào danh sách được vinh danh năm nay. Cô là cái tên trẻ thứ nhì nhận vinh dự này trong lịch sử giải thưởng. Năm 1983, Stevie Wonder trở thành người trẻ nhất bước vào hàng ngũ các nhạc sĩ được tôn vinh, khi mới 33 tuổi.

Đại lộ Danh vọng Nhạc sĩ (Songwriters Hall of Fame) được thành lập năm 1969. Để đủ điều kiện công nhận, mỗi nghệ sĩ phải sáng tác số lượng lớn ca khúc thành công về mặt thương mại. Theo các trang tin quốc tế, Taylor Swift đáp ứng tiêu chuẩn do có nhiều bản hit như Blank Space, Anti-Hero, Love Story suốt sự nghiệp. Album mới nhất của cô - The Life of a Show Girl - trở thành đĩa nhạc có doanh số cao nhất trong tuần đầu tiên phát hành, theo dữ liệu của Luminate tính từ năm 1991.

Ca sĩ Taylor Swift trên sân khấu concert "The Eras Tour". Ảnh: Instagram/ Taylornation

Lễ vinh danh dự kiến diễn ra tại khách sạn Marriott Marquis, New York, ngày 11/6. Ngoài Taylor Swift, những nghệ sĩ còn lại là ca sĩ Kenny Loggins, Terry Britten, Graham Lyle, nhạc sĩ Walter Afanasieff, hai thành viên nhóm Kiss - Paul Stanley và Gene Simmons, nhà sản xuất Christopher "Tricky" Stewart.

Tổ chức cũng tri ân các nhạc sĩ đứng sau loạt ca khúc kinh điển như All I Want for Christmas Is You, Hand in My Pocket, Rock and Roll All Nite, What’s Love Got to Do With It, Footloose, Single Ladies và bản hit All Too Well (phiên bản 10 phút) của Taylor Swift. Những cá nhân, tổ chức nhận một số giải thưởng đặc biệt khác sẽ được công bố trong thời gian tới.

MV 'Blank Space' của Taylor Swift MV "Blank Space" (2014) hiện có gần bốn tỷ lượt xem sau 12 năm ra mắt. Video: YouTube/ Taylor Swift

Trong thông cáo ngày 21/1, chủ tịch Đại lộ Danh vọng Nhạc sĩ - ông Nile Rodgers - cho biết vô cùng tự hào về những cam kết bền lâu trong việc tôn vinh các nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng văn hóa quan trọng.

"Ngành công nghiệp âm nhạc được xây dựng trên tài năng phi thường của các nhạc sĩ - người tạo ra những ca khúc bất hủ. Nếu không có tài năng nghệ thuật của họ, sẽ không có các bản thu âm, chương trình hòa nhạc và những người hâm mộ nhiệt thành. Mọi thứ đều bắt đầu từ các bài hát và người làm nên chúng", ông nói thêm.

Taylor Swift sinh năm 1989, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Đến nay, cô nhận 14 giải Grammy, 30 cúp VMAs và tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour.

Năm 2023, ca sĩ được TIME chọn là Nhân vật của năm. Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Cuối tháng 9/2025, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ cho biết cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bán hơn 100 triệu album. Hiện khối tài sản của Swift là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo Guardian, Hollywood Reporter)