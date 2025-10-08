Taylor Swift: Tôi nhận mọi chỉ trích về album mới

Taylor Swift nói tôn trọng ý kiến phê bình của khán giả bởi mọi người có quyền cảm nhận album mới của cô theo cách họ muốn.

Trên podcast The Zane Lowe Show ngày 7/10, ca sĩ Mỹ Taylor Swift cho biết đón nhận tất cả lời khen, chỉ trích dành cho album The Life of a Showgirl. Cô gọi các phản ứng trái chiều là "sự hỗn loạn", hoan nghênh chúng vì ngành giải trí có nguyên tắc: nếu tên ca sĩ, đĩa nhạc được công chúng nhắc đến trong tuần đầu dự án ra mắt, điều đó có lợi cho họ.

MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift MV bài hát "The Fate of Ophelia" thuộc "The Life of a Showgirl" ra mắt ngày 6/10, hiện có hơn 20 triệu lượt xem. Video: YouTube Taylor Swift

Cô nói: "Tôi không phải là cảnh sát nghệ thuật. Ai cũng được phép cảm thụ tác phẩm một cách chính xác theo ý họ muốn. Với tư cách người làm giải trí, mục tiêu của chúng tôi là trở thành tấm gương phản chiếu cuộc sống".

Taylor Swift so sánh hai album gần nhất Taylor Swift so sánh tinh thần của "The Life of a Showgirl" với album cô ra mắt hồi tháng 4/2024 - "The Tortured Poets Department". Video: YouTube/ Apple Music

Theo Taylor Swift, khán giả có thể soi chiếu bản thân khi nghe mỗi album. Cô cho rằng những gì người hâm mộ đang trải qua sẽ ảnh hưởng việc họ có thể đồng cảm với nhạc của cô hay không. Nghệ sĩ nhớ lại nhiều người từng nói không thể kết nối với một số tác phẩm, nhưng dần thay đổi theo thời gian.

"Tôi thích nghe fan nói rằng: 'Tôi không thể đồng cảm với Reputation. Nhưng sau nhiều chuyện trong đời, đây là album tôi thích nhất'. Hoặc họ thổ lộ: 'Tôi từng là một cô nàng thích Fearless, nhưng giờ tôi bị ám ảnh bởi Evermore", nghệ sĩ nói. Fearless, Reputation, Evermore là ba đĩa nhạc của Taylor Swift, lần lượt ra mắt vào năm 2008, 2017 và 2020.

Một trong những tạo hình của Taylor Swift ở dự án mới. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Cuộc phỏng vấn lên sóng giữa lúc những ca khúc mới của Taylor Swift đang gây bão truyền thông, mạng xã hội từ khi ra mắt vào ngày 3/10. The Life of a Showgirl gồm 12 bài hát, xoay quanh những tâm tư của nghệ sĩ về tình yêu, danh tiếng, áp lực công chúng và lấy cảm hứng từ chuyến lưu diễn The Eras Tour (2023-2024). Cô cũng gây chú ý với nhiều sáng tác nhắc đến chồng sắp cưới - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, chẳng hạn như Wood có ca từ dí dỏm, ẩn ý chuyện ân ái.

Theo Billboard, đến nay Taylor Swift bán ra khoảng 3,2 triệu album tại Mỹ, thu hút hơn 300 triệu lượt nghe trực tuyến trong hai ngày đầu. Tuy thành công về mặt thương mại, giới chuyên môn có nhiều ý kiến khác nhau cho màn tái xuất. Trong khi các trang Rolling Stone, Variety, New York Times dành nhiều lời khen và đánh giá chất lượng đạt từ 4 đến 5/5 sao, nhà phê bình của NME, Los Angeles Times, The Standard chỉ cho từ 1 đến 3 sao.

Chuyên trang Pitchfolk chấm 5,9/10 điểm - con số thấp nhất Taylor Swift từng nhận trên trang này, cho rằng tác phẩm không phát huy được thế mạnh của cô, thiếu sự đổi mới. Trang Guardian cho 2/5 sao, nhận xét Wood là "sai lầm trong một album không đến nỗi tệ".

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hôm 30/9, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ cho biết cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bán hơn 100 triệu album. Hiện khối tài sản của Swift là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo People)