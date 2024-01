Taylor Swift thu hút khi tới Quả Cầu Vàng

CaliforniaCa sĩ Taylor Swift được giới truyền thông lẫn khán giả săn đón khi bước lên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2024.

Taylor Swift ở Quả Cầu Vàng 2024 Taylor Swift bước lên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2024. Video: ET

Tối 7/1, tới dự lễ trao giải điện ảnh, ngôi sao 34 tuổi chọn đầm xanh lá của Gucci, kết hợp giày Christian Louboutin mũi nhọn đồng điệu, đeo khuyên tai kim cương hiệu De Beers.

Phim tài liệu Eras Tour của Swift được đề cử ở hạng mục Thành tích điện ảnh và Doanh thu phòng vé. Các tác phẩm khác cùng tranh giải này gồm: Barbie, Oppenheimer, The Super Mario Bros. Movie , Spider-Man: Across the Spider-Verse, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1, John Wick: Chapter 4 và Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Taylor Swift diện đầm dáng cột trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2024. Ảnh: Hollywood Reporter

Thảm đỏ năm nay còn có nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó có Selena Gomez - bạn thân của Taylor Swift. Ca sĩ được đề cử cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Mabel Mora trong phim truyền hình Only Murders in the Building. Người đẹp mặc đỏ bất đối xứng của Armani.

Jennifer Aniston đến buổi lễ với mái tóc ngang vai và bộ đầm dáng cột hình vảy cá. Heidi Klum ghi điểm với đầm đỏ quây ngực của Sophie dòng Haute Couture. Phần váy xòe xếp nếp thành hình hoa hồng, nhấn bằng đường xẻ đùi gợi cảm. Jennifer Lawrence hướng đến nét tối giản, sang trọng với bộ đầm suông xẻ ngực hình chữ V màu đen. Emily Blunt chọn bộ váy thảm đỏ cuối cùng của Sarah Burton dành cho Alexander McQueen. Emma Stone được tôn dáng trong bộ đầm hoa hồng của Louis Vuitton. Timothée Chalamet gây chú ý với áo khoác sequin.

Sao Hollywood tới Quả Cầu Vàng 2024 Helen Mirren, Selena Gomez, Elle Fanning cùng nhiều sao tới dự Quả Cầu Vàng 2024. Video: Showsha

Quả Cầu Vàng 2024 diễn ra tại Beverly Hilton, Mỹ và được phát sóng trên CBS. Năm nay, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.

Lễ trao giải lần thứ 81 giới thiệu thêm hai giải thưởng mới nhằm tôn vinh tác phẩm có thành tích phòng vé cao và các màn trình diễn hài độc thoại. Oppenheimer- phim của đạo diễn Christopher Nolan - là một trong hai tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất.

Họa Mi