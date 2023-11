Taylor Swift tác động mạnh đến du lịch toàn cầu

Hiệu ứng Taylor Swift không chỉ tác động đến ngành công nghiệp giải trí mà còn tạo động lực phát triển cho ngành du lịch toàn cầu, theo các chuyên gia.

Khách sạn ở những thành phố xuất hiện trong chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của Taylor Swift đều ghi nhận mức công suất phòng kỷ lục dù giá cao hơn. Nhiều điểm lưu trú còn xây dựng các chương trình khuyến mãi, sự kiện và hoạt động độc đáo lấy cảm hứng từ chuyến lưu diễn nhằm thu hút thêm khách hàng.

Hãng hàng không LATAM Airlines của Chile đã miễn phí đổi vé cho hành khách sau thông tin buổi hòa nhạc bị hoãn gần đây. Air New Zealand cũng mở bán thêm 2.000 ghế ngồi trong đợt lưu diễn của nữ ca sĩ. Những điểm đến Taylor Swift biểu diễn thu được lợi ích kinh tế lớn đến mức các lãnh đạo chính trị như Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng phải lên tiếng kêu gọi nữ ca sĩ đến biểu diễn. Ở mức độ cá nhân hơn, nhiều người hâm mộ cũng lựa chọn du lịch cùng thần tượng bằng cách đến những thành phố Taylor Swift lưu diễn.

Taylor Swift tại đêm diễn Pittsburgh, thuộc tour Eras, ngày 17/6. Ảnh:Taylor Swift X

Brittany Hodak, tác giả sách, chuyên gia về trải nghiệm khách hàng, nhận xét Eras Tour là sự kiện văn hoá lớn nhất mà mọi người sẽ lên kế hoạch để đi du lịch trong giai đoạn này. Không giống như World Cup hay Olympic, các sự kiện vốn tập trung ở một số thành phố, chuyến lưu diễn của Swift đang thúc đẩy du lịch trên toàn cầu.

"Không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo trên thế giới công khai vận động cho quốc gia của họ làm nơi tổ chức", Hodak nói.

Tác động của Eras Tour trong ngành du lịch đã được chứng minh bằng các con số mà những thành phố ở Mỹ thu về từ tour diễn này. 5 tỷ USD là con số thường được trích dẫn trong các thống kê về mức chi tiêu của người hâm mộ tại Mỹ liên quan đến Eras Tours. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiệp hội Du lịch Mỹ cho rằng tổng nguồn thu của tour lưu diễn này lên tới hơn 10 tỷ USD.

Lighthouse, nhà cung cấp dữ liệu cho ngành du lịch và khách sạn, gọi Eras Tour là "một hiện tượng của ngành khách sạn" trong nghiên cứu được công bố hồi tháng 8. Trong khi đó, STR, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích về ngành khách sạn toàn cầu, ước tính rằng các khách sạn đã thu về 208 triệu USD sau các buổi biểu diễn tại Mỹ của Taylor Swift trong mùa hè. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được thống kê từ 53 đêm diễn của nữ ca sĩ, chưa tính thời gian đêm trước và sau buổi hòa nhạc. RateGain, nhà cung cấp dữ liệu du lịch và khách sạn toàn cầu, cũng ghi nhận "hiệu ứng lâu dài" đối với các điểm đến trong chuyến lưu diễn khi khách du lịch đang tạo ra khái niệm mang tên "kỳ nghỉ Swift".

Nhu cầu lớn dẫn đến giá tiêu dùng tăng cao. Tổng hợp dữ liệu từ 13 điểm dừng của chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ của Taylor Swift, Lighthouse ghi nhận giá phòng khách sạn trong tháng trước chuyến lưu diễn của Swift tăng trung bình 7,7% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 7,2% trong tháng diễn ra chuyến lưu diễn.

Tại thành phố Pittsburgh, hai đêm diễn của Taylor Swift vào ngày 16 và 17/6 đã tạo ra 46 triệu USD doanh thu trực tiếp, với 83% người tham dự đến từ những nơi khác. Công suất phòng khách sạn của thành phố đạt trung bình 95%, cao nhất kể từ đại dịch và là công suất phòng cuối tuần cao thứ hai được ghi nhận.

Dữ liệu của RateGain cũng chỉ ra tại Buenos Aires, nơi có 3 buổi diễn mở màn cho chuyến lưu diễn Nam Mỹ, lượng đặt phòng ở thủ đô của Argentina vẫn tăng vọt ngay cả sau ngày diễn ra các buổi hòa nhạc.

Theo dữ liệu của Lighthouse, ở châu Âu và Vương quốc Anh, nơi Swift tổ chức 50 buổi hòa nhạc vào mùa xuân và mùa hè năm 2024, đã có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang tăng mạnh. Cụ thể, tại Amsterdam, nơi dự kiến có 3 đêm diễn vào tháng 7, đang chứng kiến lượng tìm kiếm khách sạn tăng vọt, với mức giá cuối tuần tăng khoảng 160 euro. Trong khi đó, giá khách sạn tại Dublin, Ireland, nơi tổ chức 3 buổi biểu diễn vào cuối tuần này, đã ghi nhận mức tăng khoảng 100 euro.

Những người làm việc lâu năm trong ngành khách sạn cũng bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift. Stephen Borecki, Tổng giám đốc của Fairfield Inn & Suites New Orleans Downtown, chia sẽ "chưa từng thấy sự kiện nào nhận được nhiều sự quan tâm như vậy". Cụ thể, ngay sau ngày công bố chặng cuối cùng ở Bắc Mỹ trong Eras Tour, cơ sở lưu trú này đã nhận được "hàng chục cuộc gọi và email" mỗi ngày hỏi về tình trạng phòng trống. Ngoài ra, các khách sạn trong khu vực dự đoán 3 ngày biểu diễn của Swift sẽ tạo ra doanh thu cao hơn 150% so với Super Bowl 2025 cũng được tổ chức tại New Orleans.

Theo Hodak, trong tương lai gần sẽ khó có sự kiện nào tạo được sức hút như Eras Tour, "có lẽ phải đến khi Swift lưu diễn trở lại". Các đơn vị trong ngành du lịch cần biết tận dụng thời điểm này.

Tuy nhiên, chuyến lưu diễn cũng vấp phải một số tranh cãi. Tại buổi biểu diễn ở Nam Mỹ, một người hâm mộ đã qua đời ngay trong sân vận động do bị sốc nhiệt. Taylor Swift sau đó thông báo hoãn đêm diễn thứ hai để tránh xuất hiện thêm những sự cố tương tự trong thời tiết nắng nóng.

Vân Khanh (theo CNN)