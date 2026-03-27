Taylor Swift lần đầu sánh đôi vị hôn phu tại lễ trao giải âm nhạc

MỹCa sĩ Taylor Swift cùng chồng sắp cưới - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - dự lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026.

Tối 26/3 giờ Los Angeles (sáng 27/3 giờ Hà Nội), cặp sao góp mặt ở nhà hát Dolby Theatre. Theo E! News, Travis Kelce không đi thảm đỏ nhưng sau đó ngồi cạnh Swift trong khán phòng.

Travis Kelce và Taylor Swift tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026. Ảnh: FOX

Swift diện bộ trang phục hai mảnh màu xanh bạc hà, gồm áo corset đính chi tiết ánh kim và giày cao gót dây mảnh. Cô chọn phong cách trang điểm nhẹ, tóc buộc nửa đầu. Còn Travis Kelce mặc áo khoác da màu nâu, phối sơ mi và quần cùng tông.

Trong sự kiện, cô dẫn đầu danh sách đề cử với chín hạng mục, trong đó có Ca khúc của năm cho The Fate of Ophelia, cùng các hạng mục như Ca khúc pop xuất sắc, Lời ca hay nhất, Video âm nhạc xuất sắc và Nghệ sĩ của năm. Ở bài phát biểu nhận giải Album nhạc pop của năm, ca sĩ gửi lời khen ngợi cho vị hôn phu. Cô nói: "Album The Life of a Showgirl mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc, tự tin và tự do, giống như cách tôi đang sống mỗi ngày, nhờ có chồng sắp cưới của tôi, người đang ở đây tối nay".

Khi người dẫn chương trình Ludacris ca ngợi Taylor là nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử giải thưởng iHeartRadio, Kelce đặt tay lên lưng Swift để cổ vũ cô. Họ được nhìn thấy chụp ảnh cùng Sombr, ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Back to friends.

Taylor Swift hôn Travis Kelce Taylor Swift hôn Travis Kelce sau khi kết thúc đêm diễn "The Eras Tour" tại Argentina năm 2023. Video: Bandisoft

Taylor Swift và Travis Kelce công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 nhưng mối tình của họ chớm nở từ hai tháng trước đó. Tháng 7 cùng năm, anh gây chú ý khi xuất hiện tại concert The Eras Tour của ca sĩ ở Kansas (Mỹ), trao đổi vòng tay tình bạn - đặc sản của cộng đồng fan Taylor Swift - với những người hâm mộ. Sau khi trở về từ buổi hòa nhạc, Travis Kelce xuất hiện trên podcast New Heights cùng anh trai Jason, nói thất vọng vì không thể tặng vòng có số điện thoại của anh cho cô, cũng không có cơ hội trò chuyện với nhau sau concert.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên tham dự các sự kiện của nhau, liên tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Suốt mùa NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia) 2024, Swift đi xem nhiều trận đấu, từ các vòng loại đến chung kết Super Bowl thường niên. Kelce cũng góp mặt trong nhiều buổi hòa nhạc của nghệ sĩ, từng cùng cô lên sân khấu biểu diễn. Cả hai còn đi làm từ thiện, thăm và tặng quà trẻ em ở một bệnh viện nhi trong thành phố Kansas tháng 12/2024.

Taylor Swift - 'So High School' Bài hát "So High School" của Taylor Swift, nói về cảm giác rung động của một cô gái, khiến nhân vật thấy mình ngốc nghếch, phấn khích như mối tình thời học sinh. Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift thể hiện tình cảm bằng âm nhạc, được cho đã viết nhạc về mối tình này. Trong album The Tortured Poets Department ra mắt tháng 4/2024, nhiều người hâm mộ cho rằng hai bản nhạc The Alchemy và So High School dành cho Travis Kelce. Taylor Swift dùng ca khúc So High School làm nhạc nền cho bài thông báo đính hôn, viết: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sẽ kết hôn".

Taylor Swift, 37 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi thành đôi với Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Cát Tiên (theo People, Hollywood Reporter)