Taylor Swift là Nghệ sĩ thu âm toàn cầu của năm 2024

Taylor Swift nhận danh hiệu Nghệ sĩ thu âm toàn cầu 2024 nhờ có doanh số bán nhạc cao nhất thế giới năm ngoái.

Ngày 18/2, Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm quốc tế (International Federation of the Phonographic Industry - IFPI) công bố danh sách top 10 nghệ sĩ có doanh thu cao nhất ở nhiều hạng mục. Đây là lần thứ năm và năm thứ ba liên tiếp Taylor Swift nhận giải quan trọng nhất. Cô lần đầu đạt danh hiệu vào năm 2014 với 1989, tiếp tục được vinh danh vào năm 2019 cùng Lover. Từ năm 2022 đến nay, cô liên tiếp giữ ngôi đầu bảng với Midnights (2022), 1989 (Taylor's Version) (2023). Năm 2020 và 2021, thành tích này thuộc về BTS.

Bảng xếp hạng IFPI toàn cầu ra đời năm 2013, cung cấp "bức tranh toàn diện" về hiệu suất của ca sĩ, album và các bài hát khắp thế giới. Giải Nghệ sĩ thu âm toàn cầu (Global Recording Artist of the Year) tôn vinh nghệ sĩ, nhóm nhạc có lượng tiêu thụ các sản phẩm âm nhạc thuộc toàn bộ sự nghiệp cao nhất trong năm qua. Kết quả thu được từ lượt phát trực tuyến (stream) trên các nền tảng nhạc số miễn phí và trả phí, lượt tải xuống (download) và lượng album vật lý bán ra. One Direction là cái tên đầu tiên nhận danh hiệu này.

Top 10 nghệ sĩ thu âm toàn cầu 2024. Ảnh: IFPI

Theo IFPI, Taylor Swift lập kỷ lục nhờ thành công của chuyến lưu diễn The Eras Tours. Chuỗi concert thúc đẩy người hâm mộ nghe lại toàn bộ bài hát của cô trên các trang nhạc số, dẫn đến sự "hồi sinh" nhiều album cũ như 1989 (Taylor's Version), Midnights, folklore (2020), evermore (2020) và Lover. Tất cả lọt vào top 20 album đĩa than bán chạy toàn cầu năm 2024. Liên đoàn gọi đây là minh chứng đáng kinh ngạc về lượng fan của Taylor Swift, cho thấy âm nhạc của cô có độ phổ biến bền bỉ.

Bà Victoria Oakley - giám đốc điều hành IFPI - cho biết: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi lần thứ năm trao giải Nghệ sĩ thu âm của năm cho Taylor Swift. Cô tiếp tục định nghĩa lại giới hạn thành công ở quy mô quốc tế. Đây là một năm lớn với Taylor, thật tuyệt khi chứng kiến mức độ gắn kết giữa người hâm mộ khắp nơi với kho tàng âm nhạc xuất sắc của cô".

Taylor Swift tại lễ trao giải Grammy 2025 hôm 2/2. Ảnh: WireImage

Ngoài ra, Taylor Swift "thống trị" bốn bảng xếp hạng lớn về lượng tiêu thụ gồm Album toàn cầu, Album đĩa than toàn cầu, Album phát trực tuyến toàn cầu và Doanh số đĩa nhạc thế giới nhờ The Tortured Poets Department. Cô phát hành sản phẩm tháng 4/2024, gồm 31 ca khúc tự sáng tác. Taylor viết về những nỗi đau trong tình yêu, được cho lấy cảm hứng từ các mối tình vụn vỡ trước. Dự án thành công về mặt thương mại, bán khoảng 5,6 triệu bản (bao gồm dạng vật lý và online) trong năm 2024, theo IFPI.

Xếp sau cô là các album Romance: Untold, Spill The Feels lần lượt của hai nhóm Kpop Enhypen và Seventeen, đều bán ra 3,4 triệu bản. Liên đoàn nhận xét năm nay Kpop dẫn đầu lượng đĩa bán ra, chiếm 9/10 bảng xếp hạng Doanh số đĩa nhạc toàn cầu (chỉ tính lượng album vật lý, digital).

Mv "Fortnight" của Taylor Swift MV "Fortnight" của Taylor Swift. Nhạc phẩm là ca khúc chủ đề của album "The Tortured Poets Department". Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Sau 11 album, ca sĩ nhận 14 giải Grammy, có nhiều chuyến lưu diễn quốc tế thành công. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard.

IFPI được thành lập vào năm 1933, có trụ sở tại Anh. Đây là tổ chức phi lợi nhuận đại diện nền công nghiệp ghi âm quốc tế có khoảng 8.000 thành viên. Mục tiêu của họ là thúc đẩy giá trị âm nhạc thu âm về mặt kinh tế và văn hóa, vận động quyền lợi cho các nhà sản xuất, mở rộng các ứng dụng thương mại của âm nhạc thu âm.

10 nghệ sĩ thu âm của năm 2024 1. Taylor Swift

2. Drake

3. Seventeen

4. Billie Eilish

5. Stray Kids

6. Zach Bryan

7. The Weeknd

8. Eminem

9. Kendrick Lamar

10. Sabrina Carpenter

Phương Thảo (theo IFPI, Billboard)