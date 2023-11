Taylor Swift hoãn show

BrazilTaylor Swift hoãn concert sau khi một khán giả thiệt mạng do dự đêm nhạc của cô giữa thời tiết quá nóng.

Hôm 19/11, ca sĩ thông báo trên Instagram cá nhân lùi show diễn ở sân vận động - dự kiến diễn ra hôm nay - vì nhiệt độ cao ở Rio de Janeiro. "Sự an toàn và sức khỏe của các fan, các bạn vũ công và êkíp phải và sẽ luôn được đặt lên hàng đầu", cô viết. Theo đơn vị tổ chức concert Time4Fun, show sẽ được hoãn đến ngày 20/11.

Taylor Swift trong chuyến lưu diễn "Eras Tour". Ảnh: Instagram Taylor Swift

Quyết định được đưa ra sau khi một khán giả tên Ana Clara Benevides Machado, 23 tuổi, qua đời vì sốc nhiệt trong đêm diễn 17/11 - show mở đầu của Taylor Swift tại Rio de Janeiro. Khán giả được đưa đến trung tâm y tế của sân vận động để hồi sức, sau đó nhập viện cấp cứu trong gần một giờ nhưng không qua khỏi. Theo ABC, những ngày qua, Brazil chịu làn sóng nhiệt với chỉ số nóng bức (kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm) lên đến hơn 58 độ C.

Khi hay tin, Taylor Swift chia buồn cùng gia đình, bạn bè của khán giả: "Tôi thậm chí không thể nói bản thân đã suy sụp như thế nào vì điều này. Hiện tôi có rất ít thông tin, ngoài việc là cô ấy xinh đẹp và còn quá trẻ. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra khi quyết định tổ chức chuyến lưu diễn này đến Brazil", ca sĩ cho biết. Trong show hôm 17/11, khi thấy nhiều fan khổ sở vì thời tiết nóng, cô dừng biểu diễn, đề nghị ban tổ chức cung cấp nước cho khán giả.

Trên trang cá nhân, Eduardo Paes - thị trưởng thành phố Rio de Janeiro - cho biết việc một cô gái qua đời khi dự đêm nhạc là "không thể chấp nhận". Trong lúc tìm hiểu chi tiết nguyên nhân sự cố, ông cho biết đã làm việc với ban tổ chức show để tăng cường xe cấp cứu, phát nước cho khán giả dự concert.

Bảo vệ quạt cho khán giả trong thời tiết nóng ở đêm nhạc tại Rio Bảo vệ quạt cho khán giả vì thời tiết nóng ở đêm nhạc tại Rio. Video: Instagram TS Tips

Brazil là điểm dừng chân mới trong The Eras Tour - chuỗi concert của Taylor Swift. Khởi động từ tháng 3, tour tạo cơn sốt vé toàn cầu. Dữ liệu khảo sát công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN hồi tháng 8 cho thấy The Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ. Trên New York Post, nhà phân tích tài chính Callie Cox nói mỗi cuối tuần, những thành phố nơi ca sĩ diễn thu về hàng triệu USD. Khách du lịch đổ về nhiều hơn bình thường, dẫn đến nhu cầu khách sạn, nhà hàng tăng đột biến. Ca sĩ dự kiến lưu diễn đến hết năm 2024, với 151 show.

Trailer phim concert của Taylor Swift Trailer phim concert của Taylor Swift. Video: CGV

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989.

Tam Kỳ