Taylor Swift biến hóa qua tám album

Taylor Swift thay đổi nhiều phong cách sau 13 năm ca hát, giành 10 giải Grammy, trong đó có hai giải “Album của năm”.

Taylor Swift (2006)

MV 'Tim McGraw' - Taylor Swift MV "Tim McGraw" - Taylor Swift.

Năm 14 tuổi, gia đình Taylor chuyển từ tiểu bang Pennsylvania đến Nashville, Tennessee để ủng hộ cô theo đuổi ước mơ thành ca sĩ. Sau hai năm, cô phát hành album đầu tay mang tên mình - Taylor Swift. Cô tự viết lời cho hầu hết 11 ca khúc trong album, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Liz Rose. Thành tích nổi bật của album là đĩa đơn thứ ba - Our Song - đã mang về cho ca sĩ trẻ vị trí quán quân đầu tiên trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Song. Ở tuổi 16, giữa thời điểm nhạc Pop lên ngôi, Taylor ghi dấu ấn với những giai điệu country mộc mạc. Cô được gọi là "công chúa nhạc đồng quê", luôn xuất hiện với mái tóc vàng bồng bềnh, ôm guitar hát về những rung động đầu đời lãng mạn, trong sáng.

Fearless (2008)

MV Love Story MV "Love Story" - đĩa đơn mở đường album "Fearless".

Không chỉ đồng sáng tác 13 ca khúc, Taylor còn đóng vai trò nhà sản xuất thu âm bên cạnh nhà sản xuất Nathan Chapman. "Công chúa nhạc đồng quê" mở rộng sức ảnh hưởng hơn với âm nhạc xen lẫn Pop và Country, nhiều ca khúc có tiếng guitar, bass lớn và điệp khúc sôi động. Album mang về những giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của Taylor với cú đúp "Album của năm" và "Album nhạc country xuất sắc" tại sự kiện lần thứ 52. Năm 2019, khi lên sân khấu nhận giải "Video của nghệ sĩ nữ xuất sắc" của MTV VMA, giọng ca You Belong With Me bị Kanye West giật micro. Sự việc mở đầu cho mâu thuẫn nhiều năm giữa hai nghệ sĩ.

Speak Now (2010)

MV Mean MV "Mean".

Tiếp nối thành công của Fearless, giọng ca Love Story phát hành album thứ ba - Speak Now - tiếp cận nhạc Pop nhiều hơn. Nữ ca sĩ tự viết lời cho 16 ca khúc, không kết hợp tác giả nào khác. Cô đưa vào Speak Now những cảm xúc riêng tư, đến từ trải nghiệm của bản thân trong chuyện tình cảm. Pitchfork nhận định: "Album tập trung vào hành trình trưởng thành, đầy những cảm xúc bối rối, buồn bã và không thoải mái. Đó cũng là sự chuyển tiếp mạnh mẽ nhất của cô ấy: giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành, giữa sự ngây thơ và hiểu chuyện, giữa nhạc Country và nhạc Pop". Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 54, đĩa đơn Mean trong album giành chiến thắng kép: "Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc" và "Trình diễn nhạc đồng quê đơn ca xuất sắc".

Red (2012)

Ca khúc I Knew You Were Trouble. Ca khúc "I Knew You Were Trouble" mang giai điệu Pop-Rock trong album "Red".

Album thứ tư - Red - xuất hiện thêm những giai điệu Pop-Rock hiện đại, bắt tai, chủ đề bắt đầu mở rộng hơn. Trong Red, Taylor dẫn dắt người nghe đi từ những cảm xúc mạnh mẽ khi bắt đầu dấn thân vào tình yêu: "Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street/ Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly" (Tạm dịch: Yêu anh giống như lái một chiếc Maserati mới cứng rồi lao vào ngõ cụt/ Nhanh hơn gió cuốn, si mê điên cuồng, rồi lại kết thúc đột ngột), đến những khoảnh khắc say đắm: "Cause there we are again in the middle of the night/ We dance around the kitchen in the refrigerator light" (Tạm dịch: Và rồi chúng ta lại ở đó lúc nửa đêm/ Cùng khiêu vũ trong bếp bên ánh đèn lé loi hắt ra từ tủ lạnh). Không còn gói gọn cảm xúc trong sự buồn bã, nuối tiếc, Red chứng kiến Taylor trở thành một cô gái sôi động, vui vẻ, mạnh mẽ bước qua những mối quan hệ thất bại.

1989 (2014)

MV 'Bad Blood' - Taylor Swift MV "Bad Blood" dựa trên nỗi bức xúc vì bị đồng nghiệp chơi xấu.

Giọng ca Love Story ngày càng vướng vào nhiều sự chỉ trích khi công khai những mối quan hệ chóng vánh. Các phương tiện truyền thông xây dựng hình ảnh Taylor là một cô gái luôn coi mình là nạn nhân, bị ám ảnh bởi đàn ông và đầy thù hận trong tình yêu. Năm 2014, nữ ca sĩ đáp trả dư luận bằng âm nhạc, phát hành album thuần nhạc Pop đầu tiên - 1989. Album được đặt tên theo năm Taylor sinh ra, là lời tuyên ngôn về con người của cô. "Công chúa nhạc đồng quê" không còn tôn thờ tình yêu, từ bỏ hình ảnh lãng mạn, ngây thơ, bắt đầu hát về nữ quyền, sức mạnh khi phụ nữ đoàn kết. 1989 tiếp tục giành chiến thắng kép tại giải Grammy lần thứ 58 với hai hạng mục - "Album của năm" và "Album giọng Pop xuất sắc".

Reputation (2017)

MV 'Look What You Made Me Do' Taylor Swift trở thành "Nữ hoàng rắn" trong MV "Look What You Made Me Do".

Sau gần ba năm vắng bóng, vướng nhiều xích mích với những ngôi sao khác, Taylor xây dựng hình tượng "nữ hoàng rắn", đáp trả dư luận cùng album Reputation đầy cảm xúc giận dữ, trả thù. 15 ca khúc khắc họa những hình ảnh khác nhau của nữ ca sĩ qua con mắt của người ủng hộ và căm ghét cô. "Nữ hoàng rắn" tiếp tục bộc lộ khả năng tự viết lời xuất sắc khi cài cắm nhiều ẩn ý, nhắc lại những scandal trước đây.

Tờ The Guardian nhận định: "Trọng tâm của Reputation là chuỗi ca khúc mô tả sự phát triển rồi sụp đổ nhanh chóng của một mối quan hệ thoáng qua, đồng thời giống một lớp học chuyên sâu về viết lời bài hát". Slant Magazine ca ngợi hình ảnh mạnh mẽ của ca sĩ: "Taylor sẵn sàng thể hiện mình không phải nạn nhân mà là nhân vật phản diện trong câu chuyện của chính mình. Điều đó khiến Reputation trở thành một cái nhìn đầy gai góc trong tâm trí của công chúa nhạc Pop".

Lover (2019)

Taylor Swift - Lover Ca khúc "Lover" - đĩa đơn chủ đạo trong album.

Tháng 8/2019, chủ nhân 10 giải Grammy phát hành album Lover, quay lại với hình ảnh mộng mơ, trong sáng. Bên cạnh những bản tình ca lãng mạn điển hình, Taylor đan xen nhiều ca khúc chất chứa cảm xúc thăng trầm. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm chính trị, lên tiếng về nạn đối xử bất bình đẳng với phụ nữ và tôn vinh bản sắc cá nhân. Tờ Vulture nhận định ca sĩ đã cởi mở bày tỏ mong muốn trong tình yêu, những nỗi sợ hãi, cảm giác cô đơn và quan điểm chính trị, khiến Lover trở thành album hoàn thiện nhất của cô những năm gần đây.

Folklore (2020)

Taylor Swift - Cardigan MV "Cardigan" - đĩa đơn mở đường album "Folklore" phát hành ngày 24/7.

Ngày 24/7, nữ ca sĩ 31 tuổi bất ngờ ra album phòng thu thứ tám. Cô chỉ thông báo ngắn gọn trên các trang cá nhân trước phát hành 12 tiếng. Nữ ca sĩ viết trên Twitter: "Trong giai đoạn tránh dịch, trí tưởng tượng của tôi bay xa và album này là kết quả. Tôi kể các câu chuyện này tốt nhất có thể, bằng tất cả tình yêu chúng xứng đáng được nhận".

Folklore mang âm hưởng đồng quê, giai điệu thư giãn và lời ca lãng mạn - những đặc điểm rõ nét nhất định hình phong cách "công chúa nhạc đồng quê" những năm đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cây bút Neil McCormick của The Telegraph viết: "Đó là những bài hát đẹp đẽ, đầy sự đồng cảm với những nhân vật đang suy sụp vì cuộc sống nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu, rút ngắn giãn cách xã hội bằng giai điệu bồng bềnh và cảm xúc sâu lắng. Thời gian cách ly có thể là một khoảnh khắc khủng khiếp đối với âm nhạc và nhiều nhạc sĩ, nhưng với Taylor Swift, kết quả của nó là một album mạnh mẽ và trưởng thành nhất từ trước đến nay của cô".

Thu Thảo (Video: Youtube)