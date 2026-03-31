Taylor Swift bị kiện

Tác giả Mỹ kiện Taylor Swift do ca sĩ đặt tên album mới "The Life of a Showgirl" tương tự thương hiệu "Confessions of a Showgirl" của người này.

Theo Hollywood Reporter, tác giả kiêm ca sĩ Maren Wade đệ đơn kiện Taylor Swift tại Tòa án liên bang California hôm 30/3. Trong hồ sơ, Wade đưa ra nhiều cáo buộc chống lại Swift và hãng thu âm của ca sĩ Universal Music Group bao gồm vi phạm nhãn hiệu, đặt tên gây nhầm lẫn và cạnh tranh không lành mạnh. Cô yêu cầu một khoản bồi thường thiệt hại chưa xác định, đề nghị tòa án ra lệnh cấm Taylor Swift tiếp tục dùng tên The Life of a Showgirl.

Taylor Swift trong bộ ảnh quảng bá album mới. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Maren Wade từng tham gia cuộc thi America's Got Talent năm 2014. Sau đó, cô bắt đầu viết chuyên mục Confessions of a Showgirl trên Las Vegas Weekly về những trải nghiệm trong ngành giải trí. Về sau, Wade phát triển nội dung này thành podcast, live show kết hợp biểu diễn nhạc pop và jazz. Đến nay, cái tên Confessions of a Showgirl gắn liền với nhiều show trực tiếp, kịch và chương trình truyền hình và nhiều lĩnh vực khác.

Tháng 10/2025, Taylor Swift ra mắt album thứ 12 - The Life of a Showgirl, theo Maren Wade là ảnh hưởng đến công việc của cô. Trích đơn kiện của Wade: "Trong vài tuần, nhãn hiệu này đã được gắn vào nhiều hàng tiêu dùng, in trên nhãn mác, thẻ và bao bì và nó được dùng như một dấu hiệu nhận diện trên các kênh bán lẻ - tất cả nhắm tới cùng nhóm khách hàng mà nguyên đơn mất nhiều năm xây dựng".

Trong một tuyên bố, luật sư của Maren Wade - Jaymine Parkinnen - nói: "Một người biểu diễn solo đã dành 12 năm gây dựng thương hiệu không nên chứng kiến nó biến mất chỉ vì một người nổi tiếng hơn xuất hiện".

Maren Wade tạo dáng bên biển quảng cáo show của cô năm 2023. Ảnh: Instagram Maren Wade

Cũng theo đơn kiện, năm ngoái Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã thông báo với êkíp của Taylor Swift rằng tên album mới có khả năng gây nhầm lẫn với thương hiệu của Maren Wade. Họ lưu ý hai tên đều có cụm từ quan trọng là "of a Showgirl", nhấn mạnh chúng đều hướng tới lĩnh vực giải trí bao gồm các show âm nhạc, sân khấu. Điều này có thể khiến người dùng hiểu nhầm có mối liên hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, phía nghệ sĩ vẫn tiếp tục dùng, không liên hệ với Wade.

Theo Hollywood Reporter, các tên xuất hiện trước thường được ưu tiên hơn những cái mới. Hiện Taylor Swift đứng trước hai lựa chọn: mua lại quyền sở hữu tên của Maren Wade hoặc ra tòa. Ngoài ra, Wade cho rằng nhãn hiệu của mình đang bị tổn hại, khiến người tiêu dùng tin rằng cô đã bắt chước Swift. Trong đơn, tác giả lập luận nếu việc này tiếp tục kéo dài, nó sẽ đe dọa toàn bộ thương hiệu của cô.

MV visualizer The Life of a Showgirl của Taylor Swift MV đồ họa cho ca khúc "The Life of a Showgirl" - một trong 12 bài hát thuộc đĩa nhạc mới của Taylor Swift. Video: YouTube Taylor Swift

Hiện Taylor Swift và hãng thu âm chưa lên tiếng về vấn đề trên. Trang tin cho biết Swift đang sở hữu một trong những danh mục tên thương mại lớn nhất ngành giải trí. Cô có hơn 170 cái tên, cụm từ và các yếu tố nhận diện đang hoạt động hoặc chờ xử lý. Hoạt động kinh doanh toàn cầu của cô được vận hành thông qua công ty TAS Rights Magagement - chuyên quản lý thương hiệu trên các mặt hàng lưu niệm và dịch vụ, và Bravado - đơn vị sản xuất sản phẩm của ca sĩ.

Taylor Swift, 37 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Đến nay, cô nhận 14 giải Grammy, 30 cúp VMAs và tổ chức nhiều tour diễn quốc tế. Năm 2023, ca sĩ được TIME chọn là Nhân vật của năm. Đầu tháng 3, Forbes cho biết tài sản của cô đạt hai tỷ USD sau ba năm trở thành tỷ phú. Trong đó, tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn của cô chiếm gần một tỷ USD, danh mục nhạc trị giá 900 triệu USD và khoảng 100 triệu USD bất động sản tại Mỹ.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, NBC News)