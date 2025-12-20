Tay vợt Trung Quốc bị cấm thi đấu 12 năm vì 22 vụ bán độ

Ủy ban Liêm chính Tennis Quốc tế (ITIA) ngày 19/12 thông báo tay vợt tennis Trung Quốc Pang Renlong đã bị cấm tham gia các hoạt động tennis trong 12 năm, sau khi dàn xếp hoặc cố gắng dàn xếp tỷ số của 22 trận đấu chỉ trong vòng 5 tháng.

Pang Renlong thi đấu ở ITF World Tennis Tour – cấp độ chuyên nghiệp thứ ba của quần vợt thế giới – đã dàn xếp tỷ số 5 trận đấu của chính mình và cố gắng dàn xếp thêm 17 trận khác, trong đó 6 trận được anh dàn xếp thành công, từ tháng 5 đến tháng 9/2024. Tay vợt 25 tuổi đã thừa nhận các hành vi, từ bỏ quyền được xét xử công khai, do đó không có quyết định chi tiết đầy đủ về vụ việc được công bố.

Cũng theo ITIA, Pang còn bị phạt 110.000 USD, trong đó 70.000 USD được hoãn thi hành.

Tay vợt Pang Renlong.

Trong giai đoạn 5 tháng đó, Pang tham gia 26 trận ở World Tennis Tour và một trận ở cấp ATP Challenger Tour, thắng 13 và thua 14. Thứ hạng cao nhất thế giới của anh là vị trí 1.316, đạt được vào tháng 11/2024. Anh đã bị đình chỉ tạm thời kể từ tháng đó.

Theo nguồn tin từ The Athletic, vụ việc của Pang có liên quan đến các trường hợp của hai tay vợt Trung Quốc khác là Li Wenfu và Zhang Jin. Tay vợt nam Li Wenfu từng bị đình chỉ thi đấu 2 năm 3 tháng, trong khi tay vợt nữ Zhang Jin bị đình chỉ 2 năm. Quyết định được đưa ra với cả hai vào tháng 11/2025, cũng vì dàn xếp tỷ số để nhận tiền.

ITIA đưa ra quyết định đình chỉ tạm thời đối với Pang cùng hai tay vợt khác là Jaimee Floyd-Angele (Pháp) và Anapat Timangkul (Thái Lan), cũng bị nghi ngờ vi phạm các quy định liên quan đến chống tham nhũng.

Floyd-Angele, 25 tuổi, bị điều tra trong quá trình xem xét vụ việc của Quentin Folliot – tay vợt Pháp bị cấm thi đấu 20 năm hồi đầu tháng 12/2025 vì 27 vi phạm chống tham nhũng.

Trước đó, Folliot, 26 tuổi, bị cáo buộc 30 vi phạm nhưng phủ nhận toàn bộ, được quan chức chống tham nhũng Amani Khalifa mô tả là "nhân vật trung tâm trong mạng lưới các tay vợt hoạt động thay mặt một đường dây dàn xếp tỷ số".

Quyết định đầy đủ về vụ Folliot đề cập đến bằng chứng về các cuộc trò chuyện mà tay vợt này thuyết phục hoặc yêu cầu các đồng nghiệp gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, cũng như biên nhận liên quan đến các khoản thanh toán dàn xếp. Floyd-Angele cuối cùng bị cấm thi đấu 5 năm 3 tháng.

Hà Phương (theo The Athletic)