Tay vợt tennis và pickleball Lê Công Tiển qua đời

TP HCMVận động viên Lê Công Tiển qua đời chiều 10/1, sau ba ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tay vợt 31 tuổi bị đột quỵ hôm 7/1 khi đang tham gia giao thông. Anh kịp thời được đưa vào bệnh viện tại TP HCM chăm sóc tích cực. Dù vậy, đã không có phép màu xảy ra. Công Tiển trút hơi thở cuối cùng chiều 10/1. Sự ra đi đột ngột của VĐV này gây bất ngờ và để lại nhiều thương tiếc trong làng tennis, pickleball Việt Nam .

Cố tay vợt Lê Công Tiển. Ảnh: FBNV

Công Tiển từng theo học Đại Học Thể dục Thể thao TP HCM, và là gương mặt quen thuộc trong làng thể thao Việt Nam, nổi bật ở môn quần vợt. Anh được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của đội Quân đội, sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Công Tiển hiện đứng thứ 17 đơn nam theo bảng thứ bậc Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Tuy nhiên, khi phong trào pickleball nở rộ, tay vợt 31 tuổi chuyển sang chơi song song cả quần vợt và pickleball. Ngoài tham gia các giải đấu cùng những tay vợt hàng đầu Việt Nam, Công Tiển còn tham gia công tác giảng dạy.

Trước khi qua đời, anh còn tham dự đám cưới của tay vợt Nguyễn Văn Phương. Bên cạnh đó, Công Tiển dự nhiều giải đấu lớn, là nhân tố quan trọng của CLB pickleball Zorba X, sát cánh cùng Lý Hoàng Nam đánh đôi.

Đông Huyền