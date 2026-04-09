Tay vợt pickleball số 1 thế giới giao lưu khán giả Việt

Anna Leigh Waters - tay vợt pickleball số 1 thế giới, giao lưu, đấu thử với người hâm mộ, trong sự kiện hơn 1.300 người, tối 7/4.

Sự kiện Franklin Asia Pickleball Showcase 2 đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao Anna Leigh Waters có mặt và giao lưu trực tiếp tại TP HCM. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với bộ môn đang phát triển.

Điểm nhấn khác biệt của sự kiện là mô hình "Immersive Experience" (trải nghiệm đắm chìm). Khán giả trực tiếp bước lên sân đấu để tham gia các trận biểu diễn. Việc trực tiếp sử dụng quả bóng X-40 - tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, trong các trận giao lưu cũng giúp người chơi phong trào hình dung rõ nét về đẳng cấp thi đấu chuyên nghiệp.

Trả lời phỏng vấn tại sự kiện, Anna Leigh Waters cho biết ấn tượng với năng lượng, sự phát triển của cộng đồng pickleball Việt Nam. "Mọi người không chỉ chơi vì trào lưu, họ thực sự nghiêm túc với kỹ thuật và thiết bị. Tôi ấn tượng với cách Franklin tổ chức không gian này, tiệm cận với tiêu chuẩn của các giải Major tại Mỹ", Anna Leigh Waters nói.

Ngoài hoạt động giao lưu và đấu biểu diễn, sáng cùng ngày, Anna Leigh Waters cùng mẹ là bà Leigh Waters tham gia hoạt động Kids Clinic - huấn luyện cho trẻ em. Bà Leigh - người trực tiếp đào tạo Anna, đánh giá cao tiềm năng của trẻ em Việt đồng thời cho rằng bộ môn giúp trẻ rèn tính kiên nhẫn và tư duy chiến thuật.

"Tôi nhìn thấy sự khát khao trong ánh mắt của các bạn nhỏ và sự nghiêm túc của phụ huynh Việt Nam. Ở khía cạnh tổ chức, Franklin đang làm tốt việc mang những tiêu chuẩn của Mỹ về Việt Nam để xây dựng nền tảng từ đầu", mẹ của tay vợt số 1 thế giới nhận định.

Trong khi đó, tại khu vực VIP Meet & Greet, nhiều người hâm mộ, khách hàng được tương tác, giao lưu trực tiếp với các ngôi sao quốc tế. Những câu chuyện về cách chọn vợt, cách gia tăng trọng lượng bằng băng chì hay cách bảo quản thiết bị đã được chia sẻ đến người tham gia.

Sự kiện có sự đồng hành của nhiều đơn vị như Garmin, Satori, RecRec - Snack dế và Vier Dining. Xuyên suốt chương trình, khu vực gian hàng của nhà tài trợ luôn đông khán giả trải nghiệm. Gian hàng từ nhà tài trợ Garmin cũng đón hàng trăm lượt tìm hiểu về thiết bị theo dõi sức khỏe từ giấc ngủ, mức năng lượng cơ thể đến nhịp tim và mức độ vận động. Pho Museum tham gia với vai trò đối tác trải nghiệm văn hóa, mang đến hoạt động tham quan bảo tàng dành riêng cho các tay vợt pickleball.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục duy trì các giải đấu và sự kiện cộng đồng mang tính chuyên môn cao hơn trong tương lai gần, gắn với cam kết phát triển bền vững cho pickleball tại thị trường Việt Nam.

Hoài Phương