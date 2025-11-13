Tay vợt phải mổ 8 lần tranh vé bán kết ATP Finals

ItalyTrải qua tám ca phẫu thuật điều trị chấn thương, tay vợt Christian Harrison vẫn trở lại ngoạn mục để góp mặt ở nội dung đánh đôi ATP Finals 2025.

Christian Harrison đánh cặp cùng đồng hương Mỹ Evan King và là hạt giống thấp nhất trong tám đôi nam dự ATP Finals năm nay. Ở trận ra quân, họ thua cặp hạt giống cao nhất bảng là Harri Heliovaara và Henry Patten, nhưng vẫn còn cơ hội vào bán kết nếu thắng hai trận còn lại.

Harrison (trái) và King vô địch giải ATP tại Brussels, Bỉ hồi tháng 10/2025, thành tích giúp họ giành suất cuối dự ATP Finals. Ảnh: ATP

Ở tuổi 31, Harrison mới có ba danh hiệu đánh đôi nhưng đang có năm thi đấu ấn tượng khi vào đến bán kết Roland Garros. Anh hiện đứng thứ 15 thế giới ở nội dung đôi, thứ bậc tốt nhất từ khi lên ATP Tour. Điều đáng chú ý là Harrison trải qua rất nhiều chấn thương nặng, đến mức có thể phải từ giã sự nghiệp.

"Tôi đau tột cùng, đến mức không thể làm gì, không ngủ được", tay vợt Mỹ kể lại hành trình tám lần phẫu thuật đùi. "Tôi bị nhiễm trùng xương đùi trái. Chân đau tưởng như chuột rút liên tục. Tôi bị từ nhỏ, nhưng đến năm 14 tuổi thì bị nặng, kích thước nhiễm trùng tăng gấp đôi".

Từng là tay vợt 14 tuổi triển vọng bậc nhất xứ cờ hoa, được đào tạo bởi HLV lừng danh Nick Bollettieri, sự nghiệp đánh đơn của Harrison sớm khép lại vì căn bệnh quái ác. Có lúc bác sĩ đã định cưa chân để cứu mạng anh.

"Y học tiến bộ rất nhiều nên mức độ đau đớn được giảm đi", Harrison kể. "Tôi may mắn được mọi người xung quanh, HLV và gia đình giúp đỡ. Nick Bollettieri đưa tôi đi khám, giúp tôi phẫu thuật và hồi phục".

Sau khi vượt qua bệnh tật, Harrison lại đối mặt với loạt chấn thương nặng ở tuổi 19. Khi đó, anh bị rách sụn viền hông, buộc phải phẫu thuật. "Hai lần phẫu thuật hông, một lần phẫu thuật vai, một lần cổ tay và hai lần cơ khép. Tất cả chỉ cách nhau một năm", anh nhớ lại giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp.

Christian Harrison bắt đầu chuyển sang đánh đôi trong hai năm gần đây. Ảnh: ATP

Harrison phải nghỉ gần ba năm vì quá nhiều ca phẫu thuật. Tổng cộng tay vợt này nghỉ gần 5 năm từ khi chơi chuyên nghiệp ở tuổi 19. Anh trai Harrison, cựu tay vợt đơn số 40 thế giới Ryan Harrison, là người truyền cảm hứng giúp anh vượt khó. "Anh ấy giữ khát khao, giúp tôi không mất đi động lực".

Phải tới 2022, Harrison mới vào được vòng đấu chính Grand Slam ở Wimbledon. Anh thắng vòng một, nhưng rồi lại bỏ cuộc ở vòng hai vì chấn thương gót chân. "So với nhiều đàn anh, tôi còn trẻ", Harrison nói. "Tôi không muốn buông xuôi vì còn đam mê tennis. Đó là lý do Novak Djokovic hay Stan Wawrinka vẫn thi đấu. Họ không bị ai ép buộc làm vậy, họ yêu tennis và đó cũng là cảm giác của tôi".

Chỉ bắt đầu đánh đôi toàn thời gian từ mùa trước, Harrison có một năm thành công khi giành vé dự ATP Finals, gặp gỡ những ngôi sao đương đại hàng đầu như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. "Tôi trân trọng giải đấu và khoảnh khắc này", anh nói thêm. "Không biết tương lai thế nào nhưng tôi sẽ cố chơi lâu nhất có thể".

Vy Anh