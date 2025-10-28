Tay vợt nữ số 6 thế giới rút lại quyết định bỏ SEA Games 33

Thái LanVĐV cầu lông số 6 thế giới Pornpawee Chochuwong thay đổi ý định chỉ một ngày sau khi tuyên bố bỏ SEA Games 33 vì bất mãn.

Hôm qua, Pornpawee đến Cục Thể thao Thái Lan (SAT) để nộp đơn từ chối dự SEA Games 33. Cô cảm thấy thất vọng trong cách đối xử của Liên đoàn cầu lông Thái Lan (BAT) với các VĐV.

Tuy nhiên, chiều nay Pornpawee đã thay đổi quyết định, sau cuộc họp với Phó thủ tướng Thammanat Prompao và Cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee tại tòa nhà Chính phủ. Pornpawee cho biết đã bày tỏ quan điểm với các lãnh đạo. Điều kiện để cô dự SEA Games 33 là BAT cần thay đổi, để các tay vợt trẻ có thể kịp thời thay thế lớp VĐV cũ.

VĐV cầu lông Pornpawee Chochuwong, Phó thủ tướng Thái Lan Thammanat Prompao và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn (hàng đầu thứ hai, ba, bốn từ trái sang) trả lời họp báo tại tòa nhà Chính phủ Thái Lan chiều 28/10/2025. Ảnh: PPTV

"Liên đoàn thiếu nhất quán và không thúc đẩy sự phát triển của bộ môn", tay vợt sinh năm 1998 nói trước truyền thông ở tòa nhà Chính phủ. "Tôi muốn những lãnh đạo BAT làm việc một cách công bằng, tránh lạm dụng quyền lực".

Pornpawee cũng cảm ơn những người đã ủng hộ để giúp cô thêm niềm tin chiến đấu. Tay vợt nữ số một Thái Lan quyết tâm giành HC vàng đồng đội nữ ở kỳ SEA Games trên sân nhà và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp.

Pornpawee nổi lên từ năm 2015 khi giành HC bạc giải trẻ châu Á 2015 và giải trẻ thế giới 2016. Cô là một phần của đội tuyển Thái Lan giành HC vàng đồng đội nữ 2017, 2019 và 2021, cùng HC vàng đơn nữ 2021.

Phó thủ tướng Thammanat tuyên bố sẽ giải quyết các vấn đề, còn VĐV chỉ cần tập trung tập luyện và thi đấu. Ông chỉ thị Cục trưởng SAT Kongsak thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra tất cả các liên đoàn thể thao có vấn đề. Ủy ban này cũng giải quyết các khiếu nại, là kênh để tiếng nói của VĐV đến được với Chính phủ.

"Tôi hy vọng Pornpawee sẽ là một ví dụ và điểm khởi đầu cho công tác giải quyết các bất thường và vi phạm quy định tiềm ẩn", Phó Thủ tướng Thammanat cho hay. "Trong tương lai, mọi việc có thể được giải quyết nhanh nhất có thể".

Pornpawee Chochuwong thi đấu tại giải cầu lông Hong Kong mở rộng 2019. Ảnh: BWF

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn cũng khuyến khích các VĐV phản ánh các vấn đề ở bộ môn. Ông cho rằng những gì Pornpawee đã làm là khởi đầu tốt để cải thiện thể thao nước nhà, đảm bảo sự công bằng cho VĐV và phát triển các môn theo hướng chuyên nghiệp bền vững.

Ngoài môn cầu lông, môn bắn súng, cầu mây, bi sắt của Thái Lan cũng gây ồn ào trước thềm SEA Games 33.

VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cáo buộc Liên đoàn chủ quản thiếu minh bạch và quản lý yếu kém. Vì vậy, xạ thủ từng giành HC vàng World Cup, ASIAD quyết định không tham gia giải tuyển chọn cho SEA Games.

Ngày 23/9, Liên đoàn Bi sắt và Bowling thế giới (WPBC) đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, khi cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33. Nguyên nhân là Liên đoàn Bi sắt Thái Lan bị thu hồi tư cách thành viên vì vẫn để những nhân vật chịu án cấm điều hành hoạt động. Tuy nhiên, quyết định cấm được thu hồi sau khi Ủy ban Olympic Thái Lan đàm phán thành công với WPBC tại Pháp vào ngày 29/9.

Trong khi đó, Liên đoàn cầu mây Thái Lan bị cáo buộc cắt giảm tiền thưởng của VĐV. Cục trưởng SAT Kongsak cho biết sẽ hành động cứng rắn nếu có bằng tài liệu nào cho thấy có bất thường hoặc tham nhũng.

Trung Thu (theo Siam Sport)