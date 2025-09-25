Tay vợt hết ghét tennis nhờ vô địch liên tục

Trung QuốcAlexander Bublik, người từng chán ghét quần vợt và theo nghiệp chỉ vì tiền thưởng, vừa vô địch Hàng Châu Mở rộng nhờ chiến thắng 7-6, 7-6 trước Valentin Royer.

Đánh bại đối thủ Pháp sau hai loạt tie-break hôm 23/9, Bublik mang về chiếc cup thứ tám trong sự nghiệp. Đáng chú ý, tay vợt Kazakhstan là người thứ hai trong năm đăng quang trên cả ba mặt sân cứng, cỏ và đất nện. Ngoài Bublik, chỉ Carlos Alcaraz làm được điều tương tự.

Phong độ ấn tượng đến khó tin giúp Bublik bỏ túi 4 chức vô địch trong năm. Nếu chỉ tính những giải đấu do ATP Tour tổ chức, tay vợt 28 tuổi đã lên ngôi vương cả ba sự kiện gần nhất anh tham dự, gồm Thụy Sĩ Mở rộng, Áo Mở rộng và Hàng Châu Mở rộng.

Bublik bên danh hiệu tại Hàng Châu Mở rộng, trên sân Olympic Expo Center, Hàng Châu, Trung Quốc hôm 23/9. Ảnh: Reuters

Màn trình diễn ổn định suốt thời gian qua đã đưa Bublik lên thứ 16 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp. Trong khi ở bảng thứ bậc cạnh tranh 8 suất dự ATP Finals, Bublik hiện xếp thứ 11 với 2.370 điểm, chỉ kém 775 điểm so với vị trí thứ tám của Alex De Minaur.

Những thành tích kể trên có lẽ nằm ngoài mong đợi của chính Bublik. Dù tài năng của anh là điều không ai phủ nhận, tính cách ngổ ngáo, gắn liền với các án phạt và cả những phát biểu gây tranh cãi trong quá khứ khiến Bublik không nhận được thiện cảm của số đông người hâm mộ. Không ít CĐV thậm chí gọi anh là "Nick Kyrgios phiên bản lỗi".

"Tôi ghét tennis vô cùng. Tôi ghét ngày nào cũng phải thi đấu. Thú thực, tôi chẳng thấy điểm tích cực gì khi trở thành tay vợt", Bublik nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2023. "Tôi chọn nghề này chỉ vì tiền. Tôi nghĩ mình chưa kiếm đủ. Nếu không, tôi đã giải nghệ rồi".

Giờ đây, quan điểm của Bublik về quần vợt đã thay đổi. Tại Roland Garros, anh thừa nhận bản thân "cảm thấy yêu thích và biết cách tận hưởng tennis hơn". Nâng cao sự chuyên nghiệp, đồng thời duy trì lối chơi ngẫu hứng, Bublik đang làm fan hâm mộ yêu quý mình hơn.

Tuần này, các CĐV sẽ có dịp theo dõi Bublik thi đấu tại Trung Quốc Mở rộng, giải đấu khởi tranh từ hôm nay 25/9.

Vy Anh