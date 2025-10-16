Tay vợt bị cấm thi đấu vì một nụ hôn

Tay vợt số 484 thế giới Goncalo Oliveira dương tính với chất cấm do hôn người lạ và phải lĩnh án phạt nặng.

Cơ quan Liêm chính quần vợt (ITIA) thông báo cấm Oliveira thi đấu trong bốn năm. Trước đó, tay vợt 30 tuổi bị đình chỉ từ tháng 1 do kết quả xét nghiệm từ hai mẫu thử hồi cuối năm 2024 dương tính với chất cấm methamphetamine.

Khi đó, Oliveira đang thi đấu tại giải Manzanillo Mở rộng tại Mexico, rồi được đưa đi kiểm tra doping. Trong buổi điều trần với một hội đồng điều tra độc lập, tay vợt Venezuela nói nguyên nhân anh nhiễm chất cấm do "hôn người khác". Tuy nhiên, lời giải thích này bị những nhà chức trách bác bỏ, đồng thời khẳng định không nhận được thêm bằng chứng rõ ràng và có sức thuyết phục nào từ Oliveira.

Tay vợt Goncalo Oliveira trong một sự kiện Challenger năm 2024 ở Tây Ban Nha. Ảnh: TS

Nhiều ý kiến cho rằng bản án Oliveira phải nhận khá nặng, nếu nhìn lại trường hợp của Jannik Sinner. Năm ngoái, tay vợt Italy cũng dương tính chất cấm clostebol, cùng lời giải thích do sơ suất từ một thành viên trong đội. ITIA chấp thuận lý giải này và rồi thoả thuận được với Cơ quan Chống doping thế giới (WADA) về lệnh "treo vợt" chỉ kéo dài ba tháng.

Với vụ việc của Oliveira, anh nhận được thông báo vi phạm quy định phòng chống doping ngày 17/1. Cụ thể, hai mẫu thử chỉ ra cơ thể của tay vợt gốc Bồ Đào Nha chứa chất methamphetamine – được đưa vào danh sách chất cấm của WADA năm 2024, trong khi anh không có giấy hợp lệ về việc miễn trừ sử dụng chất này.

Với phán quyết phải nhận, Oliveira bị huỷ bỏ toàn bộ thành tích thi đấu trong khoảng thời gian từ lúc có kết quả xét nghiệm dương tính chất cấm cho đến khi bị đình chỉ thi đấu tạm thời. Án phạt của Oliveira kết thúc vào ngày 16/1/2029, đồng nghĩa anh không được phép thi đấu, huấn luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào do ITIA cấp phép.

Tính đến lúc này của sự nghiệp, thứ bậc cao nhất Oliveira từng vươn lên là vị trí 194 thế giới vào tháng 12/2017. Tay vợt này chủ yếu chơi ở cấp độ Challenger, có 18 danh hiệu, hiện sở hữu tổng tiền thưởng hơn 540.000 USD.

Vy Anh