Tay vợt bị cấm thi đấu 20 năm vì dàn xếp tỷ số

Quentin Folliot bị cáo buộc thao túng kết quả các trận đấu của bản thân hoặc đưa tiền cho những tay vợt khác để dàn xếp tỷ số.

Tay vợt 26 tuổi người Pháp bị đình chỉ thi đấu đến năm 2044 vì dính líu đến một đường dây dàn xếp kết quả, theo thông báo của Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA).

Lệnh đưa ra đối với tay vợt từng xếp thứ 488 ATP năm 2022 đồng nghĩa với việc anh bị cấm thi đấu, tập luyện hay tham dự bất kỳ sự kiện quần vợt nào được cấp phép hoặc tổ chức bởi các thành viên ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Liên đoàn Quần vợt Pháp, Wimbledon và USTA) hay bất kỳ hiệp hội quần vợt quốc gia nào.

Sự nghiệp của Folliot chấm dứt sau án cấm thi đấu 20 năm. Ảnh: Univers Tennis

Án phạt dài 20 năm, tính từ ngày 17/5/2024. Tay vợt đến từ Paris còn bị phạt 70.000 USD và buộc hoàn trả hơn 44.000 USD tiền thưởng, sau khi bị xác định có 27 hành vi vi phạm Chương trình Chống tham nhũng trong Quần vợt (TACP).

Folliot bị kết luận là nhân vật trung tâm trong một mạng lưới tay vợt tham gia dàn xếp kết quả. Anh trở thành tay vợt thứ sáu bị trừng phạt trong cuộc điều tra này, sau Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet và Enzo Rimoli.

Các cáo buộc bao gồm dàn xếp kết quả, nhận tiền để không thi đấu hết sức, đưa tiền cho tay vợt khác để dàn xếp tỷ số, cung cấp thông tin và tiêu hủy bằng chứng. Dù phần lớn cáo buộc được rút lại, Folliot vẫn bị xác định là "mắt xích của một mạng lưới tội phạm", với tình tiết tăng nặng là cản trở quá trình điều tra của ITIA.

Folliot không phải trường hợp đầu tiên bị trừng phạt khắc nghiệt vì dàn xếp tỷ số. Trước đó, một số tay vợt bị cấm vĩnh viễn hoặc bị treo vợt nhiều năm do các hành vi tương tự.

Daniel Koellerer của Áo từng bị cấm thi đấu trọn đời vì dàn xếp tỷ số và có hành vi hối lộ trong giai đoạn 2009-2010. Hai anh em người Ai Cập, Karim và Youssef Hossam, cũng từng bị cấm vĩnh viễn sau khi bị phát hiện tham gia dàn xếp nhiều trận từ cấp độ Futures đến các giải đấu cấp cao hơn.

Những án phạt khác cũng đáng chú ý, như trường hợp tay vợt Tây Ban Nha Marc Fornell Mestres bị cấm thi đấu hơn 22 năm và phạt tiền lớn sau khi thừa nhận lãnh đạo một nhóm dàn xếp kết quả ở nhiều giải đấu. Mới đây, tay vợt Jatuporn Na Lamphun bị cấm trọn đời sau khi liên quan đến 22 trận đấu bị dàn xếp trong năm 2023-2024, cho thấy ITIA đang ngày càng siết chặt kiểm soát và xử lý các hành vi tham nhũng trong quần vợt.

Vy Anh