Tay trống thiệt mạng trong vụ máy bay vướng dây điện

MỹDaniel Williams - cựu tay trống nhóm The Devil Wears Prada - qua đời trong vụ máy bay vướng dây điện rồi rơi xuống khu dân cư.

Theo Billboard, vụ tai nạn xảy ra tại ngoại ô thành phố San Diego, California, vào lúc 3h45 ngày 22/5. Daniel Williams, 39 tuổi, là một trong sáu nạn nhân tử vong sau sự cố cùng nhà đại diện âm nhạc Dave Shapiro - 42 tuổi, chủ công ty sự kiện Sound Talent Group. Một nhân viên xác nhận trong sáu người tử nạn, có hai người thuộc doanh nghiệp Shapiro.

Chân dung cựu tay trống Daniel Williams. Ảnh: WireImage

Cục Hàng không Liên bang cho biết phương tiện trong tai nạn là chiếc phi cơ hạng nhẹ Cessna 550 của Shapiro, do anh điều khiển và cất cánh từ sân bay Teterboro (gần New York) khuya 21/5. Trước giờ bay, Daniel Williams đăng ảnh thông báo chuẩn bị khởi hành qua Instagram Story. Trong một bức hình tại buồng lái, anh chú thích: "Hãy nhìn đi. Tôi đang làm phó phi công". Trò chuyện với TMZ, cha của anh - ông Larry Williams - cho rằng con trai chỉ nói đùa vì anh không có bằng phi công.

Khi còn cách San Diego khoảng 3 km, máy bay vướng vào dây điện trong thời tiết sương mù, làm cháy một ngôi nhà và nhiều ô tô gần đó. Hơn 100 cư dân trong khu vực phải sơ tán, không có ai trên mặt đất tử vong. Trên X, sở cảnh sát San Diego xác nhận số thương vong và cho biết khoảng 10 tòa nhà trong khu dân cư bị thiệt hại. Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Hiện trường vụ máy bay vướng vào dây điện và rơi xuống khu dân cư, sáng 22/5 tại San Diego. Ảnh: AFP

Trên Instagram ngày 22/5, đại diện The Devil Wears Prada bày tỏ thương tiếc cái chết của cựu thành viên, đăng nhiều ảnh của anh thời còn trong nhóm. "Chẳng có từ nào diễn tả nỗi mất mát này. Chúng tôi nợ anh mọi thứ. Mãi yêu anh". Nhiều người hâm mộ gửi lời chia buồn, cho biết tiếc nuối trước số phận của anh.

Một tài khoản viết: "Là một người chơi trống, anh ấy là một trong những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ khi chơi nhạc metalcore. Daniel Williams có phong cách và kỹ thuật biểu diễn độc đáo, chân thật. Anh ấy thực sự là một biểu tượng. Tin tức anh qua đời thực sự khiến tôi quá đau lòng".

MV "Dead Throne" của The Devil Wears Prada MV "Dead Throne" của The Devil Wears Prada phát hành năm 2013. Video: YouTube The Devil Wears Prada

Daniel Williams là thành viên của The Devil Wears Prada từ năm 2005 đến 2016. Sau khi rời nhóm, truyền thông quốc tế không có nhiều thông tin về anh. Trên trang cá nhân gần đây, Williams cho biết đang làm kỹ sư phần mềm tại Apple.

The Devil Wears Prada thành lập năm 2005, là một trong những ban nhạc chơi dòng nhạc metalcore nổi tiếng tại Mỹ. Khi Williams còn hoạt động, nhóm có hai album lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 (dành cho mọi thể loại) là Zoombie EP (2010) và Dead Throne (2011). Họ cũng hai đĩa nhạc xếp hạng 1 trong tổng số 11 lần xuất hiện tại top Những album Hard Rock hay nhất của Billboard, lần lượt là With Roots Above and Branches Below (2009) và Zombie EP (2010).

Phương Thảo (theo Billboard, People)