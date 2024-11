Tay trống ban nhạc huyền thoại Bee Gees qua đời

Colin 'Smiley" Petersen - tay trống đầu tiên của Bee Gees - qua đời ở tuổi 78.

Nguyên nhân mất của nghệ sĩ chưa được công bố. Ngày 18/11, trang Facebook Best of the Bee Gees cho biết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người bạn thân thiết, Colin 'Smiley' Petersen, đã ra đi. Anh ấy khiến cuộc sống của chúng tôi phong phú và gắn kết hơn nhờ tình yêu, sự quan tâm và sự tôn trọng dành cho mọi người. Chẳng biết tương lai thế nào khi vắng nụ cười rạng rỡ và tình bạn sâu sắc của anh. Chúng tôi yêu anh, Col. Hãy yên nghỉ".

Colin Petersen ở tuổi 21. Ảnh: Keystone

Colin Petersen sinh năm 1946 tại Queenland, Australia, học chung trường ở Redcliffe với các thành viên khác của ban nhạc - ba anh em nhà Gibb gồm Barry, Robin và Maurice - nhưng không cùng thời điểm. Năm 1956, Petersen nổi tiếng với vai chính trong phim hài kinh điển của Australia - Smiley. Đó là lý do ông có biệt danh này. Ông cũng góp mặt trong nhiều bộ phim trước khi chuyển hướng sang âm nhạc.

Petersen đến Anh năm 20 tuổi để tìm cơ hội phát triển nghề diễn nhưng mọi thứ không như ý. Năm 1966, các anh em nhà Gibb liên lạc với ông sau khi họ chuyển đến London, mời tham gia Bee Gees - ban nhạc thành lập năm 1958. Vince Melouney - guitarist của nhóm - gia nhập đội hình thời điểm đó. Ông từng hoạt động trong một số nhóm khác trước khi gặp các thành viên.

Từ năm 1967 đến 1969, nghệ sĩ góp mặt trong bốn đĩa than Bee Gees 1st, Horizontal, Idea, Odessa. Ông cũng chơi trống trong nửa số bài hát thuộc album Cucumber Castle, ra mắt năm 1970, gồm bản hit Don't Forget to Remember.

Colin Petersen rời nhóm vào năm 1969 do mâu thuẫn với người quản lý Robert Stigwood. Cùng năm, ông hợp tác cựu thành viên khác của Bee Gees - Jonathan Kelly - mở ban nhạc Humpy Bong nhưng tan rã sau một năm. Sau đó, ông trở thành quản lý hỗ trợ sự nghiệp solo của Kelly.

Từ trái, hàng đầu: Vince Melouney, Maurice Gibb, Barry Gibb, hàng sau: Robin Gibb và Colin Petersen. Ảnh: Redferns

Theo People, khả năng chơi trống của Petersen giúp nhóm trở thành hiện tượng quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn The Strange Brew Podcast năm 2022, ông nói: "Tôi không phải tay trống điêu luyện nhất nhưng đôi khi ít lại là nhiều. Khi bản thân bị giới hạn, bạn phải sáng tạo - như nghệ sĩ guitar Chuck Berry, người tạo ra phép thuật chỉ bằng vài ngón đàn. Với tôi, điều quan trọng là phải hết mình vì nhạc phẩm".

Cũng trong podcast, ông kể một số chuyện hậu trường ngày trước như chuyện nhóm không bao giờ đem bài hát vào phòng thu để có cơ hội thử nghiệm nhịp điệu và giai điệu. "Nhạc của chúng tôi có tính ngẫu hứng, các thành viên luôn làm việc cùng nhau. Chúng tôi không bao giờ thu âm riêng lẻ và khi hoàn tất, dàn nhạc sẽ tham gia cùng nhóm", ông cho biết.

Năm 2022, Petersen tham gia show kỷ niệm âm nhạc của Bee Gees - The Best of the Bee Gees. Trò chuyện với The Fassifern Guardian khi đó, ông nói ban đầu khá ngần ngại khi trở lại ban nhạc. Ông thay đổi suy nghĩ sau khi xem những người yêu ban nhạc biểu diễn các ca khúc cũ.

Colin Petersen chơi trống trong chương trình "The Best of the Bee Gees" năm 2022. Ảnh: John Elliott

Về đời tư, Petersen kết hôn năm 1968. Vợ là Joanne Newfield, từng làm trợ lý của Brian Epstein - quản lý nhóm Beatles. Năm 1971, họ đón con trai đầu lòng và có tiếp con trai thứ hai 5 năm sau. Gia đình Petersen trở về Sydney vào năm 1974.

Bee Gees ban đầu gồm ba anh em người Australia gốc Anh: Barry (anh cả) và cặp sinh đôi Robin - Maurice, thành lập năm 1958. Nhóm nhạc nổi tiếng trong thập niên 1960, 1970 và 1980 với những bản tình ca Too Much Heaven, I Started A Joke, How Deep Is Your Love, More Than A Woman, If I Can't Have You. Nhóm giành bảy giải Grammy và đã được lưu dấu trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll trong năm 1997.

Bee Gees tan rã sau khi Maurice qua đời năm 2003 ở tuổi 53. Năm 2012, Robin qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư ruột. Dennis Bryon - cựu tay trống của nhóm hoạt động giai đoạn 1974 - 1980 mất vào ngày 14/11, bốn ngày trước cái chết của Petersen.

How Deep is Your Love "How Deep is Your Love" - bản tình ca nổi tiếng của Bee Gees trong những năm 1970. Video: YouTube beegees

Phương Thảo (theo People, Deadline)