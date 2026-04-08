Tây Tạng ngập sắc hoa anh đào

Tây Tạng là khu tự trị thuộc Trung Quốc, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác, hiện cũng có một lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống.
Tây Tạng có độ cao lớn nhất trên Trái Đất, trung bình 4.900 m. Khách du lịch đến đây thường phải chuẩn bị tốt về sức khỏe và mang theo thuốc cũng như các thiết bị hỗ trợ nguy cơ sốc độ cao.
Anh Hiếu Nguyễn, Hà Nội, cùng nhóm khách Việt đến Tây Tạng trong chuyến đi 12 ngày, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Các điểm đến trong hành trình của anh gồm Lhasa (thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng), sông băng Laigu, hồ Ranwu, hồ thiêng Yamdrok, hồ nước xanh Tsokou, Everest Base Camp.
Tây Tạng đang là mùa xuân, nhiều loài hoa nở bung nở khắp nơi như anh đào, mơ, cải, trong đó, hoa anh đào nhiều và nổi bật nhất.
Khác với hoa anh đào Nhật Bản được trồng theo từng khu vực, hoa đào ở Tây Tạng thường mọc hoang, có màu từ phớt hồng đến hồng đậm, thân cổ thụ.
Cung điện Potala nằm trên đỉnh đồi Marpo Ri, cao hơn 3.700 m tại Lhasa. Cung điện là công trình kiến trúc có ý nghĩa lịch sử, tôn giáo, biểu tượng của Tây Tạng, thu hút du khách tham quan.
Lâm Chi (Nyingchi) nằm ở đông nam Tây Tạng, thường được gọi là "Thụy Sĩ của Tây Tạng". Ở đây có rừng, sông suối, và núi tuyết, những thung lũng trải dài.
Lâm Chi có địa hình thấp hơn nhiều nơi khác ở Tây Tạng. Mùa xuân về, hoa anh đào nở trải dài từ các thung lũng lên các sườn đồi, tạo nên cảnh sắc rực rỡ, đặc biệt các khu vực như Bomi, Pome và dọc sông Yarlung Tsangpo. Ngoài ra, ngoại ô Pabonka ở Lhasa cũng có hoa đào nở rộ.
Hoa anh đào nở trong khoảng ba tuần, tùy điều kiện thời tiết từng năm. Khi nhiệt độ tăng nhẹ, tuyết tan dần là thời điểm các nụ hoa anh đào bung sắc khắp các cánh rừng.
Ngoài hoa anh đào, dịp này hoa mơ cũng nở rộ ở Tây Tạng.
Hoa mơ ở Tu viện Tashilhunpo, rìa phía tây của Shigatse, thành phố lớn thứ hai Tây Tạng, cách Lhasa khoảng 270 km (ảnh).
Tashilhunpo sở hữu các bức tường trắng, đỏ, kéo dài men theo sườn đồi phía sau thành phố. Không cao như Potala, Tashilhunpo rộng và sâu, tạo cảm giác như đi vào mê cung với hành lang, sân gạch, điện thờ và những bậc thang tối.
"Tashilhunpo là nơi khiến du khách muốn bước chậm lại, nói khẽ hơn và đứng lâu hơn một chút trước khi rời đi'', anh Hiếu Nguyễn nói.
Linh Hương
Ảnh: Hiếu Nguyễn