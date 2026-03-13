Tay súng chết sau khi lao xe vào giáo đường Do Thái ở Mỹ

Nghi phạm mang súng trường, lao xe vào giáo đường Do Thái ở ngoại ô Detroit, khiến lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt.

Vụ lao xe xảy ra vào ngày 12/3 ở Temple Israel, một trong những giáo đường Do Thái Cải cách lớn nhất Mỹ ở West Bloomfield, ngoại ô Detroit, bang Michigan. Chiếc xe lao qua cửa rồi xuyên vào một hành lang trong lúc lực lượng an ninh tại giáo đường nổ súng đáp trả. Nghi phạm tử vong do trúng đạn, bên trong chiếc xe bốc cháy.

Một nhân viên an ninh bị đâm bất tỉnh, song không nguy hiểm tính mạng. 30 sĩ quan hành pháp phải điều trị vì hít phải luồng khói bốc lên từ đám cháy trong khuôn viên.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác định nghi phạm là Ayman Mohamad Ghazali, công dân nhập tịch 41 tuổi gốc Lebanon. Ghazali đến Mỹ năm 2011 bằng visa thân nhân trực hệ với tư cách là chồng công dân Mỹ và được cấp quốc tịch năm 2016.

Theo giới chức liên bang, đây là vụ tấn công bạo lực có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái. FBI đang chủ trì điều tra, làm rõ động cơ.

Lực lượng FBI tại giáo đường Temple Israel ở Michigan, ngày 12/3. Ảnh: AP

Ban quản lý giáo đường cho biết có một lớp học nằm sát vị trí đâm xe. "Chúng tôi từng diễn tập ứng phó tình huống xả súng. Chúng tôi đã lập tức phong tỏa", Cassi Cohen, giám đốc phát triển của Temple Israel, nói. Không có nhân viên, giáo viên hay bất kỳ em nào trong số 140 trẻ tại trường mầm non của giáo đường bị thương.

Hàng chục phụ huynh đã vội vã chạy vào giáo đường đón con sau khi giới chức xác nhận tòa nhà an toàn. "Không có lời nào diễn tả được. Tôi hoàn toàn bàng hoàng", Allison Jacobs, người gửi con gái 18 tháng tuổi tại trường mầm non của Temple Israel, nói.

Jacobs, có gia đình theo đạo Do Thái, cho biết cô thường cố không nghĩ quá nhiều đến những gì đang diễn ra trên thế giới. "Nhưng thật quá khủng khiếp. Sáng nay tôi còn đang đau buồn vì một ngôi trường bị tấn công ở Iran".

Phụ huynh đón con tại giáo đường Do Thái Temple Israel ở Michigan, ngày 12/3. Ảnh: AP

Các giáo đường Do Thái ở Mỹ và trên khắp thế giới đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và tăng cường an ninh kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo đầy đủ về vụ tấn công và gọi đây là "sự việc khủng khiếp".

Oakland là hạt đông dân thứ hai của bang Michigan, với khoảng 1,3 triệu người. Phần lớn người Do Thái ở khu vực Detroit sinh sống tại đây.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một cơ sở tôn giáo ở Michigan trong vòng chưa đầy một năm. Tháng 9/2025, một cựu lính thủy đánh bộ đã bắn chết 4 người tại một nhà thờ ở phía bắc Detroit rồi phóng hỏa. FBI sau đó cho biết nghi phạm bị thúc đẩy bởi quan điểm "chống tôn giáo".

Giáo đường Do Thái Cải cách Temple Israel ở ngoại ô Detroit, bang Michigan. Ảnh: Wikipedia

Đức Trung (Theo AP, CNN, Washington Post)