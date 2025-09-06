Tay súng Australia bắn chết hai cảnh sát rồi trốn vào rừng

Australia tung 450 cảnh sát truy lùng Desmond Freeman, kẻ bắn chết hai sĩ quan rồi trốn vào rừng hơn 10 ngày qua.

Cảnh sát bang Victoria, miền đông Australia, hôm nay cho biết họ đang treo thưởng số tiền một triệu đôla Australia (659.000 USD) cho người cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt nghi phạm đào tẩu Desmond Freeman, 56 tuổi.

Freeman bị cáo buộc đã nổ súng khi nhóm 10 cảnh sát, trong đó có thành viên đội điều tra tội phạm tình dục và tội phạm liên quan trẻ em, mang theo lệnh khám xét đến nhà riêng của ông này ở Victoria ngày 26/8. Vụ nổ súng khiến điều tra viên Neal Thompson, 59 tuổi, và cảnh sát cấp cao Vadim De Waart, 35 tuổi, thiệt mạng. Một cảnh sát khác bị thương và đã phải phẫu thuật.

Cảnh sát cũng nổ súng đáp trả nhưng dường như không làm Freeman bị thương. Tay súng sau đó trốn vào khu rừng rậm gần thị trấn nhỏ Porepunkah. Người đàn ông này được cho là có kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm.

Hơn 450 cảnh sát đã tham gia truy lùng Freeman trong hơn 10 ngày qua, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện dấu vết nào.

"Số tiền thưởng này cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, cũng như quyết tâm của chúng tôi trong việc tìm ra Freeman càng sớm càng tốt, để ông ta không còn là mối nguy hiểm đối với cộng đồng", điều tra viên Dean Thomas thuộc đội điều tra án mạng của cảnh sát Victoria cho biết.

Nghi phạm Desmond Freeman. Ảnh: Cảnh sát bang Victoria

Đây là khoản treo thưởng kỷ lục tại bang Victoria để truy lùng nghi phạm. Trong lần xuất hiện cuối cùng, Freeman mặc quần thể thao màu xanh lá cây đậm, áo mưa cùng màu, đi bốt nâu và đeo kính đọc sách.

"Cảnh sát tin rằng Freeman vẫn mang theo vũ khí và khuyến cáo người dân không nên đến gần ông ta", giới chức cho biết.

Lực lượng hành pháp tuần trước khám xét nhà và tạm giữ vợ con của nghi phạm. Người vợ đã lên tiếng kêu gọi chồng ra đầu thú.

Truyền thông Australia cho biết Freeman tự xưng là "công dân có chủ quyền", ám chỉ phong trào có niềm tin sai lầm rằng họ không bị ràng buộc bởi luật pháp nhà nước.

Các vụ nổ súng chết người tương đối hiếm ở Australia, và trường hợp cảnh sát tử vong thậm chí còn hiếm hơn. Vụ gần nhất xảy ra hồi năm 2023, trong vụ nổ súng tại đài tưởng niệm quốc gia khiến một cảnh sát thiệt mạng.

Lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động đã được áp dụng tại Australia kể từ vụ xả súng năm 1996 ở thị trấn Port Arthur, bang Tasmania, khi một tay súng bắn chết 35 người.

Huyền Lê (Theo AFP)