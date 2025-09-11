Tây Ninh tìm nhà đầu tư cho khu đô thị 259 ha

Tỉnh Tây Ninh tổ chức đấu thầu dự án khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, quy mô 259 ha, vốn đầu tư 20.115 tỷ đồng.

Dự án nằm trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, có diện tích hơn 259 ha, phía Bắc giáp đường An Thạnh - Tân Bửu và khu công nghiệp An Thạnh; phía Nam giáp sông Bến Lức - Chợ Đệm; phía Đông giáp Vành đai 3 TP HCM; phía Tây giáp đất nông nghiệp và các rạch tự nhiên. Tổng chi phí thực hiện dự án vào khoảng 14.942 tỷ đồng và hơn 5.172 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu đô thị dự kiến cung cấp 9.234 sản phẩm nhà ở gồm 1.362 căn liên kế, 1.544 biệt thự, 4.008 căn hộ cao tầng, 1.461 căn hộ trung tầng và 859 lô tái định cư. Ngoài ra, có hơn 20 ha đất dành cho công trình công cộng, gần 70 ha giao thông, gần 80 ha cây xanh - mặt nước và hơn 2 ha bãi đỗ xe. Quy mô dân số khoảng 33.000 người.

Tuyến tránh quốc lộ 1 qua đia bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao, cho thuê đất. Người mua quyền sử dụng đất ở sẽ được cấp lâu dài theo quy định. Thời gian triển khai dự kiến 72 tháng kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án khu đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6. Hiện UBND tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh phạm vi quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thay vì Sở Tài chính làm bên mời thầu như trước, nay trách nhiệm được giao cho UBND xã Lương Hòa và UBND xã Bến Lức. Sở Tài chính tiếp tục đảm nhận thẩm định và giải trình trước cơ quan thanh tra, kiểm toán về quá trình đầu tư.

Khu đô thị hướng đến hình thành một không gian sống hiện đại, đồng bộ hạ tầng, kết nối thuận lợi, kết hợp không gian xanh - sạch - đẹp với đầy đủ chức năng thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa và giải trí.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam. Trong bảy tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa gần 200 ha với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị mới Tân Mỹ 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD); hay khu đô thị T&T Minelium rộng 267 ha...

Nửa đầu năm, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63%, cao nhất giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh hiện có gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 24 tỷ USD, cùng hơn 3.100 dự án trong nước trị giá khoảng 700.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD; thu ngân sách 31.700 tỷ đồng, tương đương 85,2% dự toán cả năm Trung ương giao.

Phương Uyên