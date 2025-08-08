Tây Ninh thêm nhiều triển vọng phát triển du lịch sau sáp nhập

Suối Tiên muốn đầu tư đô thị du lịch 1.200 ha ở Hậu Nghĩa (Long An cũ) mở ra triển vọng cho du lịch Tây Ninh sau sáp nhập.

Đầu tháng 8, Công ty Cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về việc đầu tư tổ hợp đa chức năng 1.200 ha tại khu vực Hậu Nghĩa. Tổ hợp này sẽ gồm bốn khu vực chính là hạ tầng thông minh, khu công nghiệp 4.0, khu văn hóa - du lịch và khu đô thị thông minh.

Suối Tiên là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giải trí và bất động sản, nổi bật với khu du lịch Suối Tiên tại TP HCM. Việc đề xuất đầu tư tổ hợp du lịch kết hợp với đô thị - công nghiệp được UBND tỉnh đánh giá cao, tạo cơ hội để phát triển du lịch văn hóa, thu hút thêm du khách đến tỉnh.

Trước đó, tỉnh công bố kế hoạch đấu giá hơn 300.000 m2 đất trên đỉnh Núi Bà Đen để triển khai dự án nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá thuộc dự án du lịch trọng điểm được xác định ưu tiên mời gọi đầu tư. Theo danh mục công bố, dự án "Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen" có quy mô lên tới gần 70 ha, là một trong những dự án then chốt trong quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2030. Dự án này hướng đến khai thác lợi thế từ khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan độc đáo và yếu tố văn hóa tâm linh vốn có quanh núi Bà Đen.

Đỉnh núi Bà Đen với công trình tâm linh là điểm đến hấp dẫn nhất Tây Ninh. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, núi Bà Đen là đầu tàu du lịch của tỉnh đồng thời cũng biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân Nam bộ. Trên đỉnh núi hiện có hệ thống chùa chiền, tượng Phật và các công trình tôn giáo quy mô lớn. 7 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh hút 5,1 triệu lượt khách. Riêng lượng khách đến tham quan, du lịch núi Bà Đen chiếm đến 80%. Do đó, việc tiếp tục khai thác sức hút tại đây được đánh giá là cần thiết để thúc đẩy ngành, xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh.

Theo đại diện ngành du lịch tỉnh Tây Ninh, sau sáp nhập, lợi thế của địa phương là hình thành không gian du lịch rộng lớn hơn, tổng hòa thế mạnh và tài nguyên hai tỉnh Long An - Tây Ninh trước đây. Tỉnh mới vừa có thể phát triển du lịch tâm linh, văn hóa, vừa có không gian cho du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, thể thao. Với loại hình đa dạng hơn, du khách có thêm nhiều lựa chọn, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu.

Hiện, tỉnh mới có 223 di tích lịch sử được xếp hạng, 14 di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật múa trống Chhay-dăm, nghề dệt chiếu lát, nghệ thuật chế biến món chay hay lễ hội Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên đỉnh núi Bà Đen... Thiên nhiên ban tặng Tây Ninh những cánh rừng xanh mướt tại Lò Gò - Xa Mát, hồ Ma Thiên Lãnh, Dầu Tiếng nên thơ, văn hóa Đồng Tháp Mười cùng dòng sông Vàm Cỏ Đông gắn với lịch sử.

Du lịch thể thao cũng đang trên đà phát triển. Thời gian qua, tỉnh tổ chức nhiều giải marathon ở các khu vực khác nhau như Vĩnh Hưng, Cần Giuộc. Gần nhất, giải marathon quốc tế tại núi Bà Đen ngày 3/8 hút đến 6.000 VĐV trong nước, quốc tế. Các giải golf quốc tế cũng thu hút nhiều VĐV nước ngoài đến thi đấu và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Với mục tiêu quảng bá thương hiệu và giữ chân du khách, ngành du lịch tỉnh đang trong quá trình rà soát lại hoạt động ở hai địa bàn cũ. Dựa vào các tuyến du lịch hiện hữu, tỉnh sẽ quy hoạch và xây dựng thêm điểm đến với hoạt động phong phú, hình thành hành lang liên hoàn và khép kín để vừa kết hợp du lịch với dịch vụ lưu trú, ẩm thực và thương mại.

Thu hút đầu tư du lịch, phát triển hạ tầng kết nối đồng thời xây dựng các ứng dụng số liên quan đến đặt chỗ, vé xe, cẩm nang du lịch, hướng dẫn đa ngôn ngữ cũng là những giải pháp trong tương lai.

Hoài Phương