Tây Ninh tăng tốc chuyển đổi số giáo dục

Vận hành nhiều công cụ số giúp quản lý, đánh giá hoạt động dạy - học, áp dụng AI, chuyển đổi sách điện tử là những giải pháp thúc đẩy giáo dục 4.0 tại Tây Ninh.

Chuyển đổi số được ngành giáo dục xem là đòn bẩy cho chất lượng dạy và học trong giai đoạn phát triển mới. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã bước đầu đạt hiệu quả trong quá trình số hóa và đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trong khâu quản lý, đến nay, gần như mọi hoạt động quản lý giáo dục đều tiến hành trực tuyến. Cùng với sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT, Sở triển khai một số ứng dụng như Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục, Hệ thống quản lý nhà trường, học bạ số, Trung tâm điều hành giáo dục IOC... 100% thủ tục hành chính trong ngành thực hiện qua hệ thống trực tuyến giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân, phụ huynh, học sinh, trường học.

100% trường cấp tiểu học đã triển khai học bạ số. Giải pháp này đang được mở rộng thí điểm sang cấp trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Hiện có 20 trường trung học cơ sở ,28 trường THPT và 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã áp dụng. Đại diện Sở cho biết học bạ số giúp giảm sai sót, chi phí in ấn trong quá trình quản lý dữ liệu của học sinh so với học bạ truyền thống. Dữ liệu trực tuyến cũng được lưu trữ an toàn, lâu dài, dễ tìm kiếm hơn.

Học sinh thuyết trình với bảng tương tác. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Toàn bộ dữ liệu ngành giáo dục đồng bộ về cơ sở dữ liệu của Bộ và xác thực với cơ sở dữ liệu Dân cư Quốc gia. Các trường cũng tiến hành đánh giá chuyển đổi số định kỳ.

Bên cạnh đó, tất cả trường học đều thực hiện thu không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng VNPT Pay, Viettel Pay và ứng dụng ngân hàng kết nối, đồng bộ hệ thống quản lý nhà trường. Thông qua hệ thống quản lý nhà trường, ngành giáo dục kết nối, tương tác với phụ huynh trên nền tảng số như OTT, ứng dụng, website. Các trường cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành Eoffice, Tic Office, kết nối với hệ thống Eoffice, Tic Office của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thay vì dùng sách truyền thống, nhiều trường linh hoạt áp dụng thêm các hình thức tương tác cho sách điện tử như video, hình ảnh để giúp việc đọc sách thêm hữu ích.

Sở Giáo dục phối hợp cùng nhiều đơn vị cũng tổ chức các buổi tập huấn về ứng dụng AI trong giảng dạy. Những công cụ như ChatGPT, Copilot, Gemini... giúp giáo viên làm quen với cách dạy học mới, nơi AI có thể hỗ trợ quá trình gợi ý bài giảng, các hình thức tương tác mới lạ nhằm tạo sự thú vị cho người học. AI cũng hỗ trợ giáo viên tư duy đề tài, chuyển đổi văn bản thành giọng nói để tạo nên bài giảng đa phương tiện.

Ngành giáo dục thí điểm trung tâm điều hành thông minh IOC. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

Theo ông Huỳnh Phương Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chuyển đổi số đang tạo ra một bức tranh mới cho hoạt động giảng dạy, nơi học sinh được thụ hưởng chất lượng tốt hơn nhờ công nghệ. Phụ huynh cũng có thể theo dõi, nắm được tình hình học tập con em tốt hơn. Về phía nhà trường, chuyển đổi số giúp giảm thời gian xử lý công việc giấy tờ, giúp giáo viên có thêm nhiều thời gian để đầu tư cho chất lượng giảng dạy.

"Chuyển đổi số sẽ tiếp tục là trọng tâm thời gian tới khi chúng tôi mong muốn công nghệ sẽ giúp cải thiện hơn nữa môi trường dạy và học", ông Vũ nêu.

Là người trực tiếp giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng, giáo viên tại trường THPT Nguyễn Thông, xã Tầm Vu, cảm nhận rõ sự hỗ trợ của công nghệ. Trường mạnh tay đầu tư bảng tương tác và thiết kế giáo án tương tác nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Thay vì giảng dạy kiến thức thông thường, giáo án tương tác ứng dụng nhiều phần mềm, trong đó có AI để thiết kế minigame, lộ trình bài giảng cho phép học sinh tham gia nhiều hơn. Học sinh có thể tiếp thu kiến thức thông qua các trò chơi bằng cách kéo thả, dùng bút cảm ứng với bảng tương tác.

"Giáo viên chúng tôi được tập huấn, tự học lẫn nhau để tạo ra các giáo án hấp dẫn hơn, khuyến khích sự kết nối với học sinh thay vì chỉ giảng và nghe như truyền thống", cô Tuyết Hằng nói.

Dù đang tạo ra diện mạo mới cho ngành, đại diện Sở cho biết vẫn có những hạn chế cần khắc phục thời gian tới. Một số hạn chế chính là hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều cơ sở giáo dục còn thiếu nhân sự chuyên trách cho chuyển đổi số, nguồn lực đầu tư... Đây cũng là những trọng tâm ngành giáo dục sẽ cải thiện thời gian tới, nhất là khi năm học mới đến gần.

Hoài Phương