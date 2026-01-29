Tây Ninh sắp có tổ hợp giáo dục liên cấp Edison hơn 2 ha

Trường phổ thông liên cấp Edison quy mô 2,2 ha nằm trong khuôn viên Eco Retreat động thổ sáng 29/1, dự kiến tuyển sinh từ 2027, đào tạo 3.600 học sinh mỗi năm.

Trường sẽ tuyển sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 10 cho năm học 2027-2028. Các hệ học đa dạng từ song ngữ đến tam ngữ, giáo dục năng lực toàn cầu cho học sinh. Khuôn viên đầu tư kiến trúc, cảnh quan và cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, đáp ứng quy mô đào tạo hàng nghìn học sinh.

Edison đạt danh hiệu "Trường học điển hình Microsoft toàn cầu" trong nhiều năm liên tiếp, được công nhận là trường học đổi mới sáng tạo toàn quốc. Hệ thống tập trung đào tạo công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc). Trường cũng là Trung tâm khảo thí được ủy quyền của College Board (Mỹ), tổ chức các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT và AP.

Lễ động thổ trường Phổ thông liên cấp Edison tại khu đô thị Eco Retreat sáng 29/1. Ảnh: Ecopark

Nói về định hướng phát triển trường tại Eco Retreat, bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống trường PTLC Edison, cho biết hướng tới việc tạo dựng môi trường học tập tôn trọng cảm xúc, khuyến khích tư duy độc lập và nuôi dưỡng sáng tạo. Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ triết lý nhân văn và nghệ thuật mosaic của họa sĩ Antoni Gaudí, từ công viên Park Guel ở Barcelona.

Đơn vị mong muốn biến không gian học tập thành một phần của trải nghiệm, nơi học sinh có thể tương tác với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Các bài giảng không giới hạn trong lớp mà được mở rộng ra quanh những lối đi, khu vườn, sân thể thao và khu sinh hoạt chung, phù hợp định hướng phát triển đô thị giáo dục xanh của Eco Retreat.

"Mỗi học sinh đều mang năng lượng sáng tạo. Khi thiết kế trường, chúng tôi đặt ra tiêu chí cao nhất là khơi nguồn sáng tạo cho các em", bà Minh nói.

Phối cảnh trường Edison tại đô thị Eco Retreat (Bến Lức, Tây Ninh). Ảnh: Ecopark

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh, cho biết động thổ trường học ngay trong giai đoạn đầu phát triển đô thị, thể hiện định hướng coi giáo dục là một phần quan trọng của hạ tầng sống.

"Dự án không chỉ là một công trình giáo dục, mà trở thành dấu mốc trong quá trình hình thành hệ sinh thái sống, nơi con người, thiên nhiên và các giá trị xã hội cùng được đặt trong mối quan hệ hài hòa", ông nói.

Trường nằm trong phân khu Mùa Lễ Hội, ngay khu vực cửa ngõ của Eco Retreat. Khu vực này giữ vai trò trung tâm dịch vụ, giáo dục và thương mại của đại đô thị. Theo quy hoạch, nơi đây tập trung nhiều quỹ đất dành cho giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao cho cư dân.

Phối cảnh khuôn viên trường. Ảnh: Ecopark

Eco Retreat quy mô khoảng 220 ha, nằm tại Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp cửa ngõ phía Tây TP HCM. Dự án phát triển theo định hướng đô thị sinh thái, với các dòng sản phẩm đa dạng đã ra mắt thị trường, gồm nhà thấp tầng theo concept các mùa trong năm, khu cao tầng Sky Retreat, biệt thự rừng và biệt thự đảo.

Khu thương mại - dịch vụ Eco Bazaar đang được khai thác từng phần. Ảnh: Ecopark

Ngoài Mùa Lễ Hội, nhiều phân khu tại đô thị đang được triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao từ quý III/2026. Các hạng mục tiện ích và dịch vụ như công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, khu thương mại - dịch vụ Eco Bazaar cũng đang được đưa vào khai thác từng phần.

Hoài Phương