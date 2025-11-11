Tây Ninh sắp có thêm dự án khu phức hợp 147 ha

Khu phức hợp đô thị công nghiệp Mai Bá Hương (Dragon Eden) quy mô gần 147 ha được triển khai xây dựng tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Dự án do Tập đoàn Tân Đô làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Mai Bá Hương là nhà phát triển. Dragon Eden nằm trong tổng thể khu đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức rộng 897 ha, tiếp giáp phía tây nam TP HCM.

Tại lễ ra mắt ngày 11/11, chủ đầu tư cho biết dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 162 triệu USD, tương đương 4.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp gần 5.330 sản phẩm nhà ở, gồm 4 block chung cư, đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh và nhóm chuyên gia, kỹ sư tại các khu công nghiệp liền kề, như khu công nghiệp Tandolang, Prodezi.

Phối cảnh dự án Dragon Eden tại sự kiện ra mắt, ngày 11/11. Ảnh: Phương Uyên

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương cam kết hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng và quá trình thi công, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư sẽ triển khai các sản phẩm đất nền, nhà thấp tầng diện tích 90-160 m2, giá bán 26 triệu đồng mỗi m2 trở lên. Dự kiến phân khu đất nền sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối năm nay.

Từ 1/7, Tây Ninh sáp nhập với Long An, lấy tên tỉnh mới là Tây Ninh. Tỉnh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam. 7 tháng đầu năm nay, tỉnh phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa gần 200 ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị mới Tân Mỹ 930 ha, gần 74.500 tỷ đồng...

Phương Uyên