Tây Ninh sắp có khu dân cư 160 ha tại xã Đức Huệ

Khu dân cư Bình Hòa Nam 1 quy mô 160 ha vừa được tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho Công ty Đầu tư và Phát triển Flamingo Island làm chủ đầu tư.

Theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, dự án khu dân cư Bình Hòa Nam 1 (Flamingo Island City) tọa lạc tại ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ (thuộc tỉnh Long An trước sáp nhập), với tổng mức đầu tư hơn 3.850 tỷ đồng. Trong đó, chủ đầu tư góp gần 580 tỷ đồng (tương đương 15%), còn lại vay ngân hàng.

Dự án có quy mô khoảng 160 ha, cung ứng 3.000 căn hộ và chỗ ở cho 14.600 người khi hoàn thành. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng có 200 căn nhà riêng lẻ và 1.800 lô đất nền (liền kề, biệt thự), tổng diện tích khoảng 51 ha, chiếm 32,3% diện tích toàn khu. Phần nhà ở chung cư dự kiến bố trí khoảng 1.000 căn hộ trên quỹ đất gần 7 ha, tương đương 4,8% diện tích dự án.

Một góc khu vực tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh, tháng 4/2025. Ảnh: Hoàng Nam

Khu dân cư Bình Hòa Nam 1 dự kiến được thực hiện trong 6 năm, thời hạn hoạt động 30 năm. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện quy hoạch chi tiết, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy chuẩn.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía nam. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Tây Ninh gia tăng dư địa phát triển nhờ quỹ đất lớn từ các huyện thuộc tỉnh Long An cũ. Trước đó, khu vực này cũng ghi nhận hàng loạt dự án quy mô được triển khai của các "ông lớn" như Vinhomes, Ecopark và T&T Group...

Phương Uyên