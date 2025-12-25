Tây Ninh rà soát phương án bồi thường đất tại khu đô thị 3,1 tỷ USD của Vinhomes

Tỉnh Tây Ninh đang rà soát phương án bồi thường tại Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes - VIG phát triển, liên quan đến việc áp giá đất tiếp giáp đường.

UBND xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh) vừa tổ chức họp dân để thông báo và lấy ý kiến về việc điều chỉnh áp giá bồi thường với các thửa đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nhưng trước đó chưa được tính yếu tố tiếp giáp đường. Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm rà soát, cập nhật và bổ sung các tuyến đường vào phương án bồi thường để bảo đảm áp giá đúng quy định.

Theo chính quyền địa phương, qua quá trình triển khai, nhiều trường hợp đất ở và đất nông nghiệp được ghi nhận có tiếp giáp đường giao thông trên thực tế, song trong phương án bồi thường chi tiết lại đang tính theo giá đất bên trong. Một số thửa đất đã được chỉnh lý, cập nhật thông tin tiếp giáp đường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường cụ thể cho từng hộ, yếu tố này chưa được phản ánh đầy đủ, làm phát sinh chênh lệch về đơn giá so với hiện trạng sử dụng đất.

Thị trường bất động sản tại Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Đại diện cơ quan chuyên môn đã báo cáo phương án điều chỉnh áp giá với các tuyến đường hiện trạng có nền đường từ 3 m trở lên, đã được cứng hóa nhưng chưa có trong bảng giá đất hoặc chưa được tính tiếp giáp trong phương án bồi thường trước đó. Người dân cơ bản đồng thuận với hướng rà soát, đồng thời kiến nghị điều chỉnh bản vẽ trích lục, hồ sơ thu hồi đất và hồ sơ bồi thường cho phù hợp thực tế.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha, dự kiến cung cấp khoảng 7.050 căn nhà liền kề, gần 8.200 căn biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 90.000 người. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 15/11/2023. Đến tháng 7/2024, UBND tỉnh Long An cũ có quyết định chấp thuận liên danh Vinhomes – VIG làm nhà đầu tư dự án. Đây là dự án thứ 3 tập đoàn Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh.

Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 80.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 3,1 tỷ USD. Đến nay, chủ đầu tư đã chi trả bồi thường cho 3.181 trường hợp, với số tiền hơn 6.865 tỷ đồng. Tính cả diện tích đất công và các hộ đã đồng thuận nhận tiền, diện tích giải phóng mặt bằng đạt khoảng 72%.

Theo UBND xã Phước Vĩnh Tây, song song với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh Vinhomes - VIG đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Với vị trí giáp ranh TP HCM và có tuyến Vành đai 4 đi qua, dự án được xem là một trong những khu đô thị có quy mô lớn tại Tây Ninh trong giai đoạn tới.

Phương Uyên