Tây Ninh phát triển khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng

Liên danh Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường và Central vừa khởi công khu đô thị Bình An Đức Hòa (The Win City) tại cửa ngõ phía Tây TP HCM, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án nằm trên trục Trần Văn Giàu (TL10), kết nối nhanh Vành đai 3 và TP HCM, thuộc vùng lõi công nghiệp với 39 cụm, khu công nghiệp quy mô hơn 12.000 ha, thu hút khoảng 220.000 lao động sinh sống và làm việc.

Theo chủ đầu tư, The Win City sẽ triển khai giai đoạn 2025-2027, quy mô gần 6.000 căn hộ, hướng đến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 cư dân. Dự án được định vị là sản phẩm tập trung vào nhóm khách hàng trẻ và lực lượng chuyên gia tìm kiếm nơi ở đầu tiên gần khu công nghiệp. Giai đoạn đầu, chủ đầu tư ra mắt phân khu Victory Heights với 2.822 sản phẩm, gồm 2.748 căn hộ và 74 căn shophouse.

Phối cảnh dự án khu đô thị The Win City. Ảnh: TLGroup

The Win City tích hợp hơn 100 tiện ích như trung tâm thương mại, trường liên cấp, phòng khám, công viên, hồ bơi... góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và tạo điểm nhấn đô thị mới tại khu Tây.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà đầu tư trong các thủ tục, giải phóng mặt bằng và quá trình thi công, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng dự án đi vào vận hành sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở đáng kể cho khu vực, góp phần cải thiện chất lượng sống và tạo diện mạo đô thị mới tại phía Tây.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam. Trong bảy tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa gần 200 ha với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị mới Tân Mỹ 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD); hay khu đô thị T&T Minelium rộng 267 ha...

Nửa đầu năm, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63%, cao nhất giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh hiện có gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 24 tỷ USD, cùng hơn 3.100 dự án trong nước trị giá khoảng 700.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD; thu ngân sách 31.700 tỷ đồng, tương đương 85,2% dự toán cả năm Trung ương giao.

Phương Uyên