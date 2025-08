Tây Ninh mở rộng mô hình 'lấy trẻ làm trọng tâm'

Mô hình 'lấy trẻ làm trọng tâm' được Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh áp dụng diện rộng, chú trọng hoạt động ngoài trời, phát triển kỹ năng sống và trải nghiệm cho trẻ.

Mô hình giáo dục mầm non "lấy trẻ làm trọng tâm" là một trong những giải pháp đổi mới giáo dục mầm non được tỉnh Tây Ninh áp dụng trong khoảng 5 năm gần đây. Mô hình giáo dục này hướng đến trải nghiệm, khám phá tập trung vào tổ chức các hoạt động chơi ngoài trời, phát triển kỹ năng sống, tăng cường trải nghiệm thực tế. Sở cho biết 100% cơ sở giáo dục mầm non đã ứng dụng mô hình, nhận được đánh giá tích cực từ phụ huynh.

Các trường học áp dụng mô hình này sẽ thường xuyên các hoạt động trải nghiệm như tiệc buffet, hội giảng, lễ hội theo chủ đề... với sự tham gia của cả giáo viên, phụ huynh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức gian hàng, nấu ăn, trang trí. Thông qua những hoạt động trải nghiệm, trẻ có cơ hội khám phá thế giới, hiểu biết kiến thức. Còn với phụ huynh, cùng tham gia với trẻ giúp họ nhìn thấy quá trình phát triển và thấu hiểu môi trường học tập.

Nhiều trường còn trang trí lớp học theo chủ đề, tận dụng vật liệu thân thiện tự nhiên, thường xuyên cập nhật các sân chơi để tạo sự mới mẻ. Chẳng hạn, trẻ được tự tay chăm vườn, chăm sóc vật nuôi, trồng rau hoặc hóa thân thành các nghề nghiệp trong xã hội, trải nghiệm làm chiến sĩ.

Trẻ mầm non tiếp xúc với các hoạt động sáng tạo. Ảnh: Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh

Sở cũng cho biết mô hình giáo dục STEAM trong trường mầm non đang từng bước được đưa vào thực hiện tại một số cơ sở. Kết hợp mô hình này với cách làm "lấy trẻ làm trọng tâm" giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, khả năng quan sát, tưởng tượng... Song song, các trường cũng bắt đầu đưa tiếng Anh vào chương trình giảng dạy để giúp trẻ bước đầu làm quen ngoại ngữ.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, trẻ em trong độ tuổi mầm non khoảng 96.000 trẻ (bao gồm hơn 57.000 trẻ tại Long An và gần 39.000 trẻ tại Tây Ninh). Toàn tỉnh hiện có 347 trường mầm non - mẫu giáo, với 3.705 nhóm lớp, phủ kín 100% xã, phường. Trong đó, trẻ mẫu giáo 5 tuổi được huy động ra lớp đạt gần 100%.

Theo ông Huỳnh Phương Vũ - Phó giám đốc Sở, đến nay 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, trong đó 52,9% trên chuẩn, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. "Đội ngũ gần 7.000 cán bộ, giáo viên mầm non được đào tạo tâm huyết và từng bước tiếp cận các xu hướng giáo dục hiện đại như giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin và STEAM trong giảng dạy", ông Vũ nói.

Trẻ mầm non tham gia các hoạt động trung thu. Ảnh: Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh

Bên cạnh đó, con người được tỉnh xem là mục tiêu quan trọng để phát triển lâu dài. Với đặc thù là tỉnh có đường biên giới dài giáp Campuchia, nhiều khu công nghiệp lớn cùng cộng đồng dân cư đa dạng, giáo dục mầm non Tây Ninh phải cùng lúc đáp ứng các yêu cầu của giáo dục vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, đồng thời theo kịp xu thế hiện đại hóa ở các khu đô thị.

Tỉnh có khoảng 5.500 trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, được hỗ trợ 160.000 đồng mỗi trẻ mỗi tháng. 308 giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở tư thục tại các khu công nghiệp được hỗ trợ 800.000 đồng mỗi tháng.

Hơn 55% cơ sở mầm non, mẫu giáo có nhân viên y tế. Các trường còn lại đều liên kết với trạm y tế xã để hỗ trợ sức khỏe cho trẻ. Tất cả trẻ ra lớp được kiểm tra sức khỏe đầu năm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ suy sinh dưỡng thể nhẹ cân của tỉnh đến hết năm học còn 0,3%, giảm 2,08% so với đầu năm. Trẻ thừa cân, béo phì ghi nhận 3,49%, giảm 6,14% so với đầu năm học.

Tỉnh có 866 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú. Theo đại diện Sở, tất cả cơ sở tổ chức bán trú đều sử dụng phần mềm dinh dưỡng để thiết lập khẩu phần, xây dựng thực đơn theo độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, năm học 2025-2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh mô hình "lấy trẻ làm trọng tâm" trong giáo dục mầm non. Song song đó, địa phương kỳ vọng có thể tăng tỷ lệ trẻ 3-4 tuổi đến trường. Các hoạt động làm quen tiếng Anh, ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục tiếp tục là trọng tâm.

Bên cạnh đó, tỉnh còn thiếu 528 giáo viên mầm non. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo cùng các chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên sẽ được đẩy mạnh thời gian tới.

Hoài Phương