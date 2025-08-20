Tây Ninh khởi công khu đô thị 3,1 tỷ USD

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô gần 1.100 ha do tập đoàn Vingroup đầu tư tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh vừa chính thức khởi công vào ngày 19/8.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng (tương đương 3,1 tỷ USD), nằm tại địa phận xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Dự án do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô 15.244 lô đất ở thấp tầng xây thô, bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và 8.194 căn biệt thự. Nhà ở xã hội sẽ có 13.440 căn hộ chung cư, với các tòa nhà cao 10 tầng. Nhà ở tái định cư thấp tầng có khoảng 2.370 căn. Dân số của khu đô thị này dự kiến gần 90.000 người.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái – thông minh – bền vững, tích hợp đầy đủ tiện ích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, cảnh quan và công viên cây xanh, hướng tới hình thành một không gian sống hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Theo kế hoạch đến cuối năm 2030, khu đô thị này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại sự kiện khởi công dự án. Ảnh: Vingroup

Với vị trí chiến lược, dự án kết nối trực tiếp các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành và metro số 12. Đây được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để dự án triển khai đúng tiến độ. Ông đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng vào năm 2027 và đưa toàn bộ khu đô thị vào vận hành năm 2030. Chính quyền cũng kêu gọi người dân ủng hộ chủ trương phát triển, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15/11/2023. Đến tháng 7/2024, UBND tỉnh Long An cũ có quyết định chấp thuận liên danh Vinhomes – VIG làm nhà đầu tư dự án. Đây là dự án thứ 3 tập đoàn Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh.

Tây Ninh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam. Trong bảy tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt và khởi công nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị mới Đức Hòa – Hậu Nghĩa gần 200 ha với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị mới Tân Mỹ 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD); hay khu đô thị T&T Minelium rộng 267 ha...

Nửa đầu năm, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63%, cao nhất giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh hiện có gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 24 tỷ USD, cùng hơn 3.100 dự án trong nước trị giá khoảng 700.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD; thu ngân sách 31.700 tỷ đồng, tương đương 85,2% dự toán cả năm Trung ương giao.

Phương Uyên