Tây Ninh khởi công khu công nghiệp 3.000 tỷ đồng

Tây NinhKhu công nghiệp Thủ Thừa rộng hơn 170 ha, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng chuyên chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện, điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngày 9/7, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thủ Thừa tại xã Thủ Thừa.

Dự án nằm trên trục động lực phát triển phía Nam, có vị trí thuận lợi cách TP HCM 45 km, gần các tuyến cao tốc như TP HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành, đường Vành đai 3, quốc lộ N2 cùng hệ thống cảng quốc tế.

Máy móc thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Nam An

Ông Lê Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) thông tin, dự án được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đa chức năng, ưu tiên ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, logistics. Dự án ứng dụng tiêu chuẩn xanh, thông minh trong hạ tầng như xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, giao thông nội bộ tối ưu. KCN Thủ Thừa không chỉ phát triển nhà xưởng mà còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như logistics, kỹ thuật, lưu trú công nhân, thương mại.

Dự án hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi doanh nghiệp có thể vận hành trọn chuỗi giá trị.

Khu công nghiệp Thủ Thừa được chia làm hai giai đoạn, gồm thi công hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thành cuối năm 2025. Giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất toàn bộ sau hai năm nữa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ, khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 20.000 – 25.000 lao động địa phương và khu vực lân cận. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập người dân, ổn định an sinh xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Nam An

Tây Ninh hiện có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.500 ha, trong đó 32 khu đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ lấp đầy gần 70%, hơn 1.000 ha đất sạch đã sẵn sàng cho thuê. Các khu công nghiệp tỉnh đã thu hút được 2.490 dự án, trong đó có 1.403 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,3 tỷ USD và 1.087 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 217.517 tỷ đồng. Các dự án đã tạo việc làm cho khoảng 350.000 công nhân lao động. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2030, toàn tỉnh có 59 KCN với diện tích 16.800 ha.

Không chỉ riêng khu công nghiệp Thủ Thừa, hệ thống khu công nghiệp của tỉnh là động lực quan trọng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm, và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ chất lượng và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai.

