Tây Ninh gắn du lịch nông nghiệp với văn hóa tâm linh

Tỉnh Tây Ninh định hướng khai thác lượng khách hành hương lớn từ núi Bà Đen và Tòa Thánh để mở rộng không gian du lịch nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, Tây Ninh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Khác với các địa phương thuần nông, Tây Ninh sở hữu lợi thế đặc biệt khi được mệnh danh là "vùng đất thánh" với hệ thống di tích tâm linh dày đặc, nổi bật là Quần thể di tích lịch sử - văn hóa danh thắng núi Bà Đen và Tòa Thánh Cao Đài. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để tỉnh phát triển mô hình du lịch nông thôn mang bản sắc riêng.

Khách hành hương tại lễ vía Bà. Ảnh: Thư Kỳ

Chủ trương này vừa được nhấn mạnh tại Diễn đàn xúc tiến du lịch nông nghiệp tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày 5/12. Tại sự kiện, các chuyên gia và nhà quản lý thảo luận giải pháp "giữ chân" dòng khách hành hương, điều hướng họ trải nghiệm thêm các sản phẩm nông nghiệp thay vì chỉ viếng chùa rồi về trong ngày. Các doanh nghiệp lữ hành và chủ thể OCOP cũng ký kết hợp tác để đưa nông sản địa phương vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch ngay tại diễn đàn.

Theo đánh giá của chuyên gia, yếu tố văn hóa tâm linh tại Tây Ninh không chỉ dừng lại ở kiến trúc, còn thâm nhập sâu vào đời sống ẩm thực, tạo nên dư địa lớn cho du lịch nông nghiệp.

Tỉnh nổi tiếng với nghệ thuật chế biến món chay, gắn liền với tín ngưỡng của đạo Cao Đài. Việc phát triển các tour du lịch nông thôn kết hợp thưởng thức ẩm thực chay (farm-to-table) đang được xem là hướng đi ngách tiềm năng.

Du khách có thể tham quan quy trình trồng rau sạch, dưa lưới, mãng cầu và thưởng thức món ăn chay ngay tại các nông trại quanh khu vực Tòa Thánh hay chân núi Bà Đen.

Song song đó, các làng nghề truyền thống cũng được quy hoạch thành điểm đến vệ tinh. Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, làm muối tôm hay làm nhang đang chuyển mình từ sản xuất đơn thuần sang không gian trải nghiệm. Tại đây, du khách được nghe nghệ nhân kể chuyện nghề và tự tay thực hiện các công đoạn thủ công. Sự kết hợp này giúp giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm OCOP, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.

Du khách check-in tại vườn nho Tây Ninh. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng thẳng thắn đánh giá sự liên kết giữa các điểm du lịch tâm linh trọng điểm và các nông trại tại địa phương còn rời rạc. Hạ tầng giao thông kết nối đến các vùng sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ, nhiều mô hình farmstay còn mang tính tự phát, manh mún.

Để khắc phục, lãnh đạo tỉnh cho biết thời gian tới sẽ ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng và chuẩn hóa nhân lực. Người nông dân sẽ được đào tạo để trở thành hướng dẫn viên tại chỗ, biết cách khai thác câu chuyện văn hóa tâm linh và lịch sử vùng đất Đông Nam Bộ để thuyết minh.

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch nông thôn sẽ trở thành sản phẩm bổ trợ đắc lực, giúp Tây Ninh không chỉ là điểm đến tâm linh, còn là nơi trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc. Việc bảo tồn các giá trị tín ngưỡng gắn liền với không gian làng quê được kỳ vọng tạo nên diện mạo bền vững cho du lịch tỉnh nhà.

Thanh Thư