Tây Ninh có thêm khu công nghiệp 322 ha

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, quy mô 322 ha vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 nằm tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (thuộc Long An cũ), có quy mô hơn 322 ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng. Khu công nghiệp này được quy hoạch là khu công nghiệp sạch, tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các ngành tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Khi hoàn thành, khu công nghiệp dự kiến thu hút khoảng 15.000-23.000 lao động và chuyên gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật và chú trọng bảo vệ môi trường. Ông cho biết chính quyền sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển lâu dài và hiệu quả.

Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 là dự án khu công nghiệp thứ hai được tỉnh Tây Ninh trao quyết định đầu tư trong năm nay, sau Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3. Trước đó, tỉnh cũng khai trương dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa với vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63%, cao nhất giai đoạn 2021-2025. Tỉnh hiện có gần 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 24 tỷ USD, hơn 3.100 dự án trong nước với khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu 7,5 tỷ USD; thu ngân sách hơn 31.700 tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán Trung ương giao.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp, 82 cụm công nghiệp, bốn cửa khẩu quốc tế, ba khu kinh tế cửa khẩu và một cảng quốc tế. Đến nay, tỉnh đã thành lập 46 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 14.543 ha. Hệ thống khu công nghiệp được xác định là động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng 9-9,5% năm nay, phấn đấu vượt 10%.

Phương Uyên