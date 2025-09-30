Tay lái môtô suýt bị cuốn trôi khi chạy qua cầu ngập nước

BrazilNgười đàn ông đứng tuổi chạy chiếc xe phân khối lớn qua đoạn nước lũ và sụp hố, loạng choạng lao thẳng xuống dòng nước.

Tay lái môtô bị cuốn trôi khi liều vượt nước lũ Video: PortalRBV

Cây cầu nhỏ, không lan can thuộc một điểm du lịch ở Garuva, phía bắc bang Santa Catarina. Theo thiết kế, mặt cầu nằm thấp hơn mực nước, xe máy và ôtô vẫn có thể đi qua.

Tuy nhiên, vào mùa mưa, dòng nước có thể mạnh như nước lũ và che phủ hoàn toàn lối đi - như đã xảy ra dịp cuối tuần qua. Ngày 27/9, một nhóm người đi xe phân khối lớn đến cầu, và một người chạy qua trước, trong khi những người khác đứng cổ vũ và ghi hình.

Đến gần giữa cầu, xe sụp hố khiến biker loạng choạng tay lái, luống cuống vặn thêm ga và cả người cùng chiếc xe lao xuống nước. May mắn người đàn ông thoát nạn và chiếc xe cũng được kéo lên bờ sau đó.

Nhân sự việc, giới chức địa phương khuyến cáo việc vượt sông chỉ nên thực hiện khi nước xuống thấp. Tuy nhiên, ngay cả với cảnh báo này, vẫn có nhiều người hiếu kỳ đến tham quan và thậm chí quay video mạo hiểm tại đây.

Mỹ Anh (theo PortalRBV)