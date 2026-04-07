Tay lái 76 tuổi thiệt mạng khi tự ngã môtô ba bánh

MỹNgười đàn ông 76 tuổi tử vong sau khi văng khỏi chiếc môtô ba bánh trên cầu Sunshine Skyway ở Florida.

Theo thông báo của Cảnh sát giao thông Florida (FHP), tay lái của chiếc Can-Am Spyder đã tử vong sau khi bị văng khỏi xe trong vụ tai nạn không liên quan đến phương tiện nào khác xảy ra chiều 5/4.

Người đàn ông này được cho là cố gắng tránh va chạm với một phương tiện không xác định và mất kiểm soát chiếc xe ba bánh. Xe lao sang lề đường và đâm vào lan can cầu, khiến phương tiện bị lệch hướng và người điều khiển văng khỏi xe. Nạn nhân tử vong tại hiện trường, theo FHP.

Chiếc môtô ba bánh nằm ở làn thứ hai bên phải, sát làn khẩn cấp, với nhiều mảnh vỡ xung quanh. Ảnh: FHP

Tốc độ giới hạn trên cầu Sunshine Skyway là 65 mph (105 km/h). Đây cũng là một trong những cây cầu dây văng dài nhất thế giới, với chiều dài 6,7 km, và cũng là cây cầu cao nhất ở Florida. Cầu có độ cao thông thủy 55 m so với vịnh Tampa và cao 131 m ở điểm cao nhất trên các trụ cầu.

Can-Am Spyder là mẫu môtô ba bánh của thương hiệu môtô Canada, ra mắt từ năm 2007. Xe đời 2025, gồm các mẫu RT touring và F3 sport-touring, đều trang bị động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng Rotax 1330 ACE, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Xe có màn hình cảm ứng 10,25 inch tích hợp Apple CarPlay, hộp số bán tự động 6 cấp và các tính năng an toàn tiên tiến như ABS và hệ thống kiểm soát ổn định. Tốc độ tối đa 177-185 km/h.

Mỹ Anh (theo WTSP-TV)