Tay không đỡ bé trai rơi từ tầng hai

Trung QuốcPhát hiện bé trai 3 tuổi đang lơ lửng ngoài ban công tầng hai, chị Chen lao tới, giang tay đỡ được khi bé rơi xuống.

Sự việc xảy ra ngày 26/9 tại thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông. Đang trên đường về nhà, chị Chen thấy tình huống nguy hiểm nên hô hoán mọi người.

Trong lúc hàng xóm tìm cách trèo lên cứu, cậu bé tuột tay. Đứng sẵn bên dưới nên Chen lao ra đỡ được. Bé trai không bị thương, tinh thần hơi hoảng loạn. Sự việc diễn ra trong khoảng ba phút.

"Lúc đó tôi rất sợ, chân bủn rủn nhưng chỉ biết phải đỡ và ôm chặt lấy bé", chị Chen kể.

Bố cậu bé cho biết gia đình đi đón hai con lớn, để bé út ngủ một mình ở nhà và tình huống bất ngờ đã xảy ra. Anh gửi lời cảm ơn chị Chen và những người xung quanh, đồng thời cho biết sẽ chú ý hơn đến an toàn của con.

Đây không phải lần đầu trẻ nhỏ trèo ra ban công tầng khi phụ huynh đi vắng. Ngày 16/8, bé gái 4 tuổi ở khu dân cư ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam rơi từ cửa sổ tầng 20, may mắn mắc kẹt ở mái che tầng 13. Cháu bé được hàng xóm ở tầng 14 nhoài người ra túm tay giữ lại, chờ cứu hộ.

Theo truyền thông địa phương, bé gái mải chơi, trèo ra ngoài cửa sổ và bị trượt chân khỏi lưới chống trộm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình ở chung cư cao tầng cần lắp đặt lưới, thanh chắn an toàn ở cửa sổ, ban công để phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho trẻ nhỏ.

Minh Phương (Theo 163.com, QQ)