Tây Hồ Tây hưởng lợi từ quy hoạch trụ sở bộ ngành

Việc dịch chuyển một số bộ, ngành về Tây Hồ Tây được kỳ vọng hình thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa mới của Hà Nội, tạo cú hích cho thị trường bất động sản khu vực.

Theo quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, các cơ quan đầu não của Chính phủ sẽ rời khu vực nội đô lịch sử. Tây Hồ Tây, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc, giữa sông Hồng và Hồ Tây, được chọn làm nơi đặt trụ sở mới.

Khu đất 35 ha ở trung tâm Tây Hồ Tây sẽ bố trí 11 cơ quan gồm Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Xây dựng, Cục Dữ trữ Quốc gia và Trung tâm chuyển giao công nghệ. Dự kiến, 17.600-22.000 cán bộ, chuyên gia sẽ làm việc tại đây.

Theo nhiều chuyên gia, việc quy tụ bộ, ngành và đại sứ quán sẽ hình thành cộng đồng tri thức lớn, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, văn phòng và dịch vụ quốc tế. Tây Hồ Tây được định hướng trở thành trung tâm hành chính quốc gia hiện đại và năng động.

5 năm qua, khu vực này được đầu tư mạnh hạ tầng, gồm các tuyến vành đai 2 (Võ Chí Công), vành đai 2,5 (Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vành đai 3 (Phạm Văn Đồng); đường Nguyễn Hoàng Tôn mở rộng; đại lộ Tây Thăng Long dài 33 km; các tuyến metro 2, 6; cùng mạng lưới cầu vượt, đường nội khu hiện đại.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho biết, khu vực Tây Hồ Tây luôn nằm trong top đầu về giao dịch. Từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ khu vực này luôn cao hơn mức trung bình 7-15%. Tại bảng giá đất điều chỉnh Hà Nội vừa ban hành, Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất cao nhất.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược phía Tây Hồ Tây, Jade Square hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng và quy hoạch của khu vực. Từ dự án, cư dân có thể kết nối đến khu phức hợp hành chính mới, cũng như các tiện ích ngoại khu như: 11 cơ quan bộ, ngành, trung tâm Samsung R&D, Đại sứ quán Hàn Quốc, Lotte Mall Tây Hồ, công viên Hòa Bình, công viên Starlake...

Ngoài vị trí dự án còn được chủ đầu tư chú trọng phát triển không gian sống theo tiêu chuẩn cao cấp, đáp ứng những tiêu chuẩn của phân khúc bất động sản cao cấp.

Với thiết kế tối ưu hóa công năng, các căn hộ đều có mặt tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Hệ thống tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn 5 sao tiện nghi gồm bể bơi, phòng gym, thư viện, khu vui chơi trẻ em đến chuỗi tiện ích tầng mái...

Theo chủ đầu tư, căn hộ tại Jade Square vừa đáp ứng nhu cầu ở, vừa là khoản đầu tư tiềm năng khi gần kề khu trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây.

