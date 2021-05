Chủ đầu tư nhận định, những ưu thế về tiện ích, hạ tầng giúp Vinhomes Smart City chinh phục nhiều khách hàng khó tính, kể cả những nhà đầu tư tên tuổi trong và ngoài nước. Bằng chứng là cuối tháng 12/2020, Vinhomes vừa bắt tay với Samty - tập đoàn địa ốc lớn của Nhật Bản cùng phát triển phân khu The Sakura trong dự án The Metrolines sắp ra mắt (thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, Hà Nội). Với sự tham gia của một đối tác lớn đến từ Nhật Bản - quốc gia có tiêu chuẩn sống cao và khắt khe bậc nhất thế giới, The Sakura hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm bất động sản chuẩn Nhật cao cấp đầu tiên tại Việt Nam.

Chia sẻ lý do chọn khu vực phía Tây và Vinhomes Smart City, ông Morita Naohiro - Tổng giám đốc Tập đoàn Samty Việt Nam cho biết: "Hệ thống metro được mở rộng sang khu vực phía Tây Hà Nội và có ba tuyến metro qua Vinhomes Smart City. Ở Việt Nam các bạn chưa thấy được tầm quan trọng của metro nhưng từ quan điểm của người Nhật Bản, đường sắt là một công cụ quan trọng trong phát triển đô thị. Tôi nghĩ việc metro chạy qua khu phía Tây sẽ hỗ trợ lớn cho sự phát triển của khu vực này trong tương lai".

Đại diện Samty Việt Nam cũng ấn tượng bởi sự quản lý công trình, thi công của Vinhomes sau nhiều lần thị sát. "Sự kết hợp giữa Vinhomes cùng tên tuổi lớn của ngành bất động sản Nhật Bản - Samty Corporation là minh chứng rõ nét cho dòng vốn đổ về khu vực phía Tây, trong đó có cả các doanh nghiệp FDI. Trong tương lai, nơi đây sẽ là điểm đến của doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam", đại diện Vinhomes nhấn định.

Tới đây, khi Vinhomes chính thức ra mắt dự án The Metrolines với 3 phân khu mang 3 phong cách độc đáo gồm phân khu phong cách Mỹ sôi động - The Miami, phân khu đậm chất Nhật Bản - The Sakura và phân khu phong cách Hong Kong thời thượng - The Victoria, Vinhomes Smart City và bất động sản phía Tây sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn FDI từ các ông lớn bất động sản trên thế giới đón đầu hệ thống kết nối metro.