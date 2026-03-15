Tay đua F1 19 tuổi về nhất Grand Prix Trung Quốc

Trung QuốcKimi Antonelli thắng các tiền bối George Russell và Lewis Hamilton để về nhất trên đường đua Thượng Hải chiều 15/3 và trở thành tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử F1 thắng chặng.

Giành ngôi nhất chặng ở tuổi 19 và 202 ngày, tay đua của Mercedes chỉ kém kỷ lục 18 tuổi 228 ngày do đàn anh Max Verstappen lập tại Grand Prix Tây Ban Nha năm 2016. Ngày hôm qua, tại vòng phân hạng, Antonelli còn phá kỷ lục tay đua trẻ nhất giành pole vốn thuộc về Sebastian Vettel - 21 tuổi 73 ngày, tại Monza, Italy năm 2008 tại Monza.

Antonelli mừng chiến thắng trên podium Grand Prix Trung Quốc tại trường đua Thượng Hải chiều 15/3. Ảnh: AFP

Antonelli cố gắng kìm nén nước mắt và nghẹn lời khi phát biểu sau cuộc đua. "Tay đua trẻ người Italy nói: "Tôi khó có thể cất tiếng, và sắp khóc rồi. Cảm ơn đội đua Mercedes rất nhiều vì đã giúp tôi đạt ước mơ này. Tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành người Italy đầu tiên giành chiến thắng sau 20 năm".

Cuộc đua bắt đầu không hề suôn sẻ với cá nhân Antonelli cũng như đội đua Mercedes, dù họ chiếm cả hai vị trí xuất phát đầu. Antonelli mất vị trí dẫn đầu ngay ở vòng 1, khi bộ đôi Ferrari đều xuất phát nhanh hơn dự kiến. Lewis Hamilton vươn lên dẫn đầu từ vị trí xuất phát thứ ba. CharlesLeclerc leo lên thứ ba ngay trước mũi Russell, và thậm chí chút vượt Antonelli để lên thứ hai tại tổ hộp khúc cua Turn 1-Turn 4 ngay đầu vòng đua.

Tuy nhiên, sau ít phút hai chiếc W17 bắt đầu nóng máy và lấy lại tốc độ vốn có. Antonelli phản công giành lại vị trí dẫn đầu ngay trên đoạn đường thẳng ở vòng 2, còn Russell mất một chút thời gian để vươn lên thứ nhì khi lần lượt vượt qua Leclerc ở vòng 3 và Hamilton ở vòng 4. Hai chiếc W17 bám sát nhau ở nhóm đầu cho đến khi xe an toàn được triển khai ở vòng 10 sau sự cố trên chiếcAMR26 của Lance Stroll (Aston Martin).

Sự xuất hiện của xe an toàn khiến cơ hội chiến thắng của Russell tan biến. Tận dụng thời cơ xe an toàn khống chế tốc độ đoàn đua, bốn chiếc xe dẫn đầu đều về pit để thay sang lốp cứng. Khi trở lại đường đua Antonelli vẫn dẫn đầu, Russell tụt xuống thứ tư sau Franco Colapinto (Alpine) và Esteban Ocon (Haas) - hai tay đua không thay lốp ở thời điểm xe an toàn xuất hiện.

Xuất phát lại sau khi xe an toàn rút khỏi đường đua ở cuối vòng 13, chiếc W17 của Russell bất ngờ mất độ bám với bộ lốp cứng mới. Tranh thủ Russell hụt hơi về tốc độ, Hamilton và Leclerc nhanh chóng bứt phá ngay từ những góc cua đầu tiên để vượt qua chiếc W17 thứ hai. Trong khi đó, Antonelli dễ dàng thoát khỏi Colapinto và Ocon để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Antonelli bỏ xa các đối thủ phía sau ở vòng 53 trong 56 vòng đua Grand Prix Trung Quốc chiều 15/3. Ảnh: F1

Sau đó, Russell nhanh chóng vượt qua Ocon và Colapinto, nhưng lại bị kẹt phía sau hai chiếc Ferrari trong 14 vòng đua tiếp theo. Cuộc chiến nội bộ dữ dội giữa Hamilton và Leclerc góp phần giúp Russell có cơ hội vượt qua hai chiếc SF26 ở vòng 27 và vòng 30. Tuy nhiên, do mắc kẹt phía sau hai chiếc Ferrari, khi leo lên thứ nhì, tay đua người Anh đã kém đàn em Antonelli tới hơn 7 giây.

Ở nửa cuối cuộc đua, Russell liên tục bứt tốc và lập fastest-lap hòng bám đuổi đồng đội. Nhưng sau mỗi lần bị thu hẹp đôi chút, Antonelli đều nhanh chóng đáp trả bằng những vòng đua ấn tượng để gia tăng khoảng cách, có lúc lên tới hơn 9 giây. Tới cuối cuộc đua, tại Turn 14 ở vòng 53, một pha khóa bánh trước của Antonelli ở cuối đoạn đường thẳng dài mới có thể giúp Russell rút ngắn khoảng cách thêm 2 giây. Sau đó, tay đua người Italy giảm dần tốc độ để đảm bảo an toàn.

Antonelli hoàn thành 56 vòng đua Thượng Hải với thời gian 1 giờ 33 phút 15,607 giây và nhanh hơn đồng đội Russell tới 5,515 giây. Anh trở thành tay đua Italy đầu tiên giành chiến thắng một chặng đua F1 kể từ sau khi Giancarlo Fischella (Renault) về nhất tại Sepang (Malaysia) năm 2006 - chặng đua diễn ra 5 tháng trước khi Antonelli chào đời.

Trong khi hai chiếc Mercedes về đích mà không có pha quyết đấu nội bộ nào diễn ra như dự kiến, hai chiếc SF26 của Ferrari cạnh tranh nhau từ đầu chí cuối không hề kiêng nể. Hamilton và Leclerc có hàng loạt pha vượt nhau qua lại khiến khán giả thót tim. Dù vậy, cuối cùng, cả hai chiếc Ferrari đều về đích an toàn với chiến thắng nội bộ lần này thuộc về Hamilton. Leclerc phấn khích sau cuộc đua: "Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh khá thú vị. Lâu lắm rồi tôi mới cười tươi như vậy sau khi về đích ở thứ tư".

Trong khi đó, Hamilton cũng hài lòng với màn trình diễn giúp anh trở lại podium lần đầu từ sau chặng đua tại Las Vegas năm 2024. "Đây là một trong những cuộc đua thú vị nhất mà tôi từng tham gia. Khi đua với Charles, tôi nghĩ có một khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, nhưng rất nhẹ nhàng chỉ như là một nụ hôn nên không sao cả".

Hai chiế SF26 của Ferrari làm nên màn đua tranh nội bộ kịch tính khi liên tục bám đuổi, vượt mặt tại Thượng Hải. Ảnh: F1

Dù vậy, tay đua người Anh cũng thừa nhận vị trí thứ ba là chưa như kỳ vọng. "Chúng tôi muốn đứng đầu như đối thủ. Nhưng chúng tôi đang có một nền tảng tuyệt vời để phát triển và trước mắt chúng tôi chỉ cần dốc hết sức để tiến bộ", Hamilton nói thêm.

Ở nhóm phía sau, hàng loạt tay đua mạnh phải bỏ cuộc vì trục trặc với thế hệ động cơ mới. Max Verstappen (Red Bull) tưởng chừng có thể về thứ sáu, sau một chặng đua vật vã với chiếc RB22, nhưng sự cố với khung xe khiến tay đua người Hà Lan buộc phải bỏ cuộc sau khi đưa xe về khu vực kỹ thuật tại vòng 47.

"Thật kinh khủng. Nếu ai đó thích đua kiểu này, thì người đó thực sự không hiểu đua xe là như thế nào. Vượt mặt đối thủ, rồi hết pin, ngay đoạn đường thẳng tiếp theo đối thủ lại vượt bạn. Với tôi, đua kiểu đó chẳng khác gì trò đùa", Verstappen tiếp tục phê phán những thay đổi mới của F1

Một tay đua cựu trào khác là Fernando Alonso (Aston Martin) cũng bỏ cuộc ở vòng 49 sau khi vật lộn với sự rung lắc từ bộ động cơ Honda trên chiếc AMR26 từ đầu chặng đua. "Hôm nay, thật khó khăn. Chúng tôi phát hiện ra nhiều rung lắc hơn bất kỳ buổi chạy nào khác tại Trung Quốc. Vì vậy, về mặt thể lực, tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa. Tôi bắt đầu tê tay và chân, nên cảm giác không hề dễ chịu chút nào", lão tướng người Tây Ban Nha than thở.

Trong khi đó, hai chiếc MCL40 của McLaren thậm chí còn không xuất phát dù giành quyền xuất phát thứ 5 và thứ 6. ĐKVĐ Lando Norris và đồng đội Oscar Piastri không thể tham dự cuộc đua do lỗi trên hai chiếc McLaren. Xe của Norris thậm chí thể không rời khỏi gara để ra khu vực xuất phát khi McLaren phát hiện ra lỗi trên hệ thống điện tử, phải tháo sàn xe MCL40 để kiểm tra.

Ban đầu, McLaren tin rằng họ đã khắc phục được lỗi, nhưng sau đó lại gặp phải các vấn đề khác. "Thật bực bội", Norris nói. "Vấn đề nằm ở trên động cơ. Các thành viên trong nhóm đã cố gắng hết sức để sớm tìm ra giải pháp".

Piastri phát hiện ra một vấn đề tương tự trên xe, sau khi đưa xe vào vị trí xuất phát. Cuối cùng, McLaren đành phải đẩy chiếc MCL40 ra khỏi vị trí xuất phát để quay về khu vực kỹ thuật. Đây là lần thứ hai liên tiếp Piastri phải bỏ cuộc trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Ở chặng trước, tay đua người Australia đã không thể thi đấu tại Melbourne vì gặp tai nạn khi đưa xe ra khu vực xuất phát.

Kết quả Grand PrixTrung Quốc

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Kimi Antonelli Mercedes 1 1 1 phút 35,275 giây 1 giờ 33 phút 15,607 giây 25 2 George Russell Mercedes 2 1 1:35,400 +5,515 giây 18 3 Lewis Hamilton Ferrari 3 1 1:36,092 +25,267 15 4 Charles Leclerc Ferrari 4 1 1:36,011 +28,894 12 5 Oliver Bearman Haas 10 1 1:36,429 +57,268 10 6 Pierre Gasly Alpine 7 1 1:36,505 +59,647 8 7 Liam Lawson Racing Bulls 14 1 1:37,096 +1:20,588 6 8 Isack Hadjar Red Bull 9 2 1:37,311 +1:27,247 4 9 Carlos Sainz Jnr Williams 17 1 1:37,981 +1 vòng 2 10 Franco Colapinto Alpine 12 1 1:36,783 +1 vòng 1 11 Nico Hulkenberg Audi 11 1 1:36,180 +1 vòng 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 15 1 1:36,099 +1 vòng 13 Valtteri Bottas Cadillac 19 1 1:38,393 +1 vòng 14 Esteban Ocon Haas 13 2 1:35,964 +1 vòng 15 Sergio Perez Cadillac 21 1 1:38,523 +1 vòng 16 Max Verstappen Red Bull 8 2 1:37,046 Bỏ dở cuộc đua 17 Fernando Alonso Aston Martin 18 2 1:39,721 Bỏ dở cuộc đua 18 Lance Stroll Aston Martin 20 1:40,883 Bỏ dở cuộc đua 19 Oscar Piastri McLaren 5 - Bỏ dở cuộc đua 20 Lando Norris McLaren 6 - Bỏ dở cuộc đua 21 Gabriel Bortoleto Audi 16 - Bỏ dở cuộc đua 22 Alexander Albon Williams 22 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng thứ bậc cá nhân sau chặng đua Trung Quốc

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 George Russell Mercedes 1 1 51 2 Kimi Antonelli Mercedes 1 47 3 Charles Leclerc Ferrari 34 4 Lewis Hamilton Ferrari 33 5 Oliver Bearman Haas 17 6 Lando Norris McLaren 15 7 Pierre Gasly Alpine 9 8 Max Verstappen Red Bull 8 9 Liam Lawson Racing Bulls 8 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 11 Isack Hadjar Red Bull 4 12 Oscar Piastri McLaren 3 13 Gabriel Bortoleto Audi 2 14 Carlos Sainz Jnr Williams 2 15 Franco Colapinto Alpine 1 16 Esteban Ocon Haas 17 Alexander Albon Williams 18 Sergio Perez Cadillac 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Fernando Alonso Aston Martin 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Nico Hulkenberg Audi

Bảng thứ bậc đội đua sau chặng Trung Quốc

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng sprint Điểm số 1 Mercedes 2 1 98 2 Ferrari 67 3 McLaren 18 4 Haas 17 5 Red Bull 12 6 Racing Bulls 12 7 Alpine 10 8 Audi 2 9 Williams 10 Cadillac 11 Aston Martin

Minh Phương