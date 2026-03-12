Tây Ban Nha rút đại sứ khỏi Israel vô thời hạn

Vua Tây Ban Nha ký sắc lệnh miễn nhiệm đại sứ tại Israel, động thái mới nhất trong loạt căng thẳng song phương.

Theo sắc lệnh do Vua Felipe VI ký, được đăng tải trên công báo nhà nước Tây Ban Nha hôm 11/3, bà Ana Maria Salomon được miễn nhiệm khỏi chức đại sứ tại Israel từ ngày 10/3 theo đề xuất của Ngoại trưởng Jose Manuel Albares. Bà Salomon được triệu hồi về nước từ tháng 9/2025, khi căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Israel leo thang.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ bổ nhiệm đại sứ mới tại Israel trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đại sứ quán tại Tel Aviv sẽ do một đại biện điều hành.

Đại sứ Ana Maria Salomon tại Madrid, Tây Ban Nha năm 2021. Ảnh: Spanish Transparency Portal

Đây là động thái mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, vốn bùng lên kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa nhằm vào nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023. Quan hệ giữa hai bên liên tục xấu đi kể từ đó.

Tây Ban Nha đã cấm mua bán thiết bị quân sự với Israel ngay từ đầu xung đột ở Gaza. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hồi tháng 9/2025 công bố các biện pháp để đưa lệnh cấm này thành luật.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar sau đó cáo buộc ông Sanchez "có tư tưởng bài Do Thái" và ra lệnh cấm hai bộ trưởng Tây Ban Nha nhập cảnh. Israel rút đại sứ tại Tây Ban Nha từ năm 2024 sau khi nước này chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Đại sứ quán Israel tại Tây Ban Nha kể từ đó được lãnh đạo bởi đại biện lâm thời.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2. Thủ tướng Sanchez đã phản đối hành động này, khiến Israel lên tiếng chỉ trích.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)