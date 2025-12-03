Tây Ban Nha nhiều cơ hội vô địch World Cup nhất

Theo siêu máy Opta, Tây Ban Nha có 17% khả năng vô địch World Cup 2026, xác suất nhiều hơn Bồ Đào Nha và Argentina gộp lại.

Trước lễ bốc thăm World Cup 2026 ngày 5/12 tại Washington D.C., siêu máy tính Opta công bố dự đoán đầu tiên cho kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội. Đương kim vô địch Euro, Tây Ban Nha được đánh giá sáng cửa nhất với 17% khả năng đăng quang, vượt xa những đại diện quen mặt như Pháp, Anh, Argentina hay Bồ Đào Nha.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal (số 21) mừng bàn thắng cho Tây Ban Nha trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Cartuja, thành phố Seville, Tây Ban Nha, vòng loại World Cup 2026 tối 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với chuỗi 31 trận bất bại ở các giải chính thức, vượt qua kỷ lục dưới thời Vicente del Bosque (2010-2013). Lối chơi kiểm soát bóng, gây áp lực tầm cao và sự bùng nổ của thế hệ trẻ giúp đoàn quân Luis de la Fuente trở thành ứng viên số một

Lamine Yamal sẽ bước sang tuổi 19 trước bán kết World Cup 2026, nhưng anh đã được xem là nhân tố quyết định của Tây Ban Nha. Ngôi sao 18 tuổi là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, khi dẫn đầu số cơ hội tạo ra. Nếu Rodri, Pedri và Gavi kịp đạt thể trạng tốt, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể lặp lại chiến tích thời 2008-2012, vô địch Euro và World Cup liên tiếp.

Sau Tây Ban Nha, Pháp có 14,1% cơ hội vô địch trong kỳ World Cup cuối cùng với HLV Didier Deschamps. Ông đã dẫn dắt "Les Bleus" 14 năm, vô địch World Cup 2018 và vào chung kết kỳ 2022.

Kylian Mbappe sẽ lần đầu dự World Cup với tư cách đội trưởng, được kỳ vọng chạm đến nhiều cột mốc lịch sử, như tiến gần hoặc vượt kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose. Thủ quân tuyển Pháp đã ghi 12 bàn qua hai kỳ World Cup, và cần thêm 5 bàn để lập kỷ lục.

Pháp cũng sẽ vào World Cup với đương kim Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele, cùng đội hình nhiều ngôi sao. Sự trở lại của N'Golo Kante có thể giúp họ tăng cường chất thép ở tuyến giữa.

Với 11,8% cơ hội lên ngôi, Anh được đánh giá cao thứ ba. HLV Thomas Tuchel tiếp quản đội bóng sau hai lần về nhì tại Euro dưới thời Gareth Southgate, và giúp Anh toàn thắng tám trận vòng loại mà không lọt lưới.

Argentina đứng thứ tư với 8,7% xác suất vô địch, phần lớn nhờ Lionel Messi. Sau chiến tích lịch sử năm 2022, siêu sao 38 tuổi tiếp tục chơi bùng nổ tại MLS với 35 bàn và 21 pha kiến tạo mùa này. Hạn chế hiếm hoi của đội là thiếu cọ xát với các đội châu Âu gần đây, cùng việc Angel Di Maria chia tay đội tuyển.

Trong nhóm còn lại, Đức (7,1%) gây nhiều nghi ngờ sau bốn giải đấu liên tiếp không vào nổi bán kết. Bồ Đào Nha (6,6%) đặt kỳ vọng vào siêu sao sắp sang tuổi 41, Cristiano Ronaldo. Hỗ trợ CR7 là dàn tiền vệ làm bóng như Vitinha, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva.

Kỷ lục gia World Cup, Brazil (5,6%) và Hà Lan (5,2%) hoàn tất nhóm 8 đội có cơ hội trên 5%. Với Brazil, bài toán lớn nhất của HLV Carlo Ancelotti là tìm lời giải cho Vinicius Junior và xem xét khả năng gọi lại Neymar.

Các đội còn lại đều có dưới 2,5% khả năng vô địch.

Dự đoán của Opta chỉ là mô phỏng trước khi phân nhóm, nên kết quả có thể thay đổi khi các bảng đấu được xác định.

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7, gồm 104 trận, diễn ra tại 16 sân bóng khắp Mỹ, Canada, Mexico.

Hoàng An (theo Analyst)