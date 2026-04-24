Tây Ban Nha lên tiếng về thông tin 'bị Mỹ đe dọa trừng phạt'

Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh Tây Ban Nha là "thành viên NATO đáng tin cậy", sau khi có thông tin Mỹ đang cân nhắc đình chỉ tư cách đồng minh của nước này trong liên minh.

"Tây Ban Nha là một thành viên đáng tin cậy trong NATO", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trả lời báo giới tại Cyprus ngày 24/4, thêm rằng Madrid đang hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình. "Do đó, tôi hoàn toàn không lo ngại gì cả".

Ông Sanchez bình luận không lâu sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc có một email nội bộ phác thảo những biện pháp có thể áp dụng đối với những đồng minh không ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ, trong đó có nhắm vào Tây Ban Nha.

"Chúng tôi không hành động dựa trên email, mà bằng văn bản chính thức và lập trường của chính phủ, trong trường hợp này là Mỹ", Thủ tướng Sanchez tiếp tục. Ông thêm rằng Madrid giữ lập trường "hợp tác tuyệt đối với các đồng minh, nhưng luôn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại cuộc họp báo ở Madrid ngày 20/3. Ảnh: AFP

Theo quan chức Mỹ giấu tên, email của Lầu Năm Góc có nội dung bày tỏ sự thất vọng trước việc một số đồng minh NATO từ chối hoặc do dự khi cấp "quyền tiếp cận, sử dụng căn cứ và bay qua không phận" cho nước này trong cuộc chiến với Iran.

Một phương án đề cập việc đình chỉ các quốc gia "khó hợp tác" khỏi những vị trí quan trọng hoặc có uy tín trong NATO. Tuy nhiên, một quan chức NATO cho biết hiệp ước sáng lập liên minh "không có bất kỳ điều khoản nào về việc đình chỉ tư cách thành viên".

"Như Tổng thống Donald Trump nói, các đồng minh NATO không ở bên chúng tôi bất chấp tất cả những gì Mỹ đã làm cho họ", thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson bình luận về thông tin. "Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đảm bảo Tổng thống có những lựa chọn đáng tin cậy để các đồng minh không còn là 'hổ giấy' mà phải thực hiện phần trách nhiệm của họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, Thụy Sĩ, hôm 21/1. Ảnh: Reuters

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, khiến Tehran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Tel Aviv cùng các căn cứ của Washington, hạ tầng ở nhiều nước vùng Vịnh để đáp trả. Tây Ban Nha sau đó tuyên bố đóng không phận với mọi máy bay Mỹ tham gia chiến dịch nhằm vào Iran, duy trì lệnh cấm dùng căn cứ cho xung đột. Italy và Pháp cũng hành động tương tự.

Tổng thống Trump lập tức bày tỏ bất bình, chế giễu các đồng minh châu Âu là "những kẻ hèn nhát". Lãnh đạo Mỹ còn gọi NATO là "hổ giấy" vì liên minh không tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)